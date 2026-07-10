Berlīnes reģionālā tiesa trešdien piespriedusi mūža ieslodzījumu paliatīvās aprūpes ārstam par 15 pacientu nogalināšanu.
Sabiedrībā plaši apspriestajā tiesas prāvā, kas sākās pirms aptuveni gada, 41 gadu vecajam ārstam tika izvirzītas apsūdzības par 15 pacientu – 12 sieviešu un trīs vīriešu – nogalināšanu laika posmā no 2021. gada septembra līdz 2024. gada jūlijam. Pacienti bija vecumā no 25 līdz 87 gadiem. Jūnijā ārsts tiesā atzina vainu 12 pacientu nogalināšanā mājas vizīšu laikā, bet apgalvoja, ka viņu uz šādu rīcību pamudinājusi vēlme aiztaupīt pacientiem ciešanas. Viņš pacientiem ievadīja nāvējošu dažādu medikamentu maisījumu. Prokuratūra uzskata, ka vairākos gadījumos viņš arī izraisījis ugunsgrēkus, lai mēģinātu noslēpt savus nodarījumus.
Paralēli tiesas procesam prokuratūra izmeklē vēl 76 gadījumus, kad apsūdzētais varētu būt pastrādājis līdzīgus noziegumus. Vācijā maksimālais sods par slepkavību ir mūža ieslodzījums. Īpaši smagas vainas gadījumā notiesātajam tiek liegtas tiesības tikt atbrīvotam priekšlaicīgi. Tiesa apstiprināja prokuroru lūgumu atzīt smagu vainu un prasību uzlikt apsūdzētajam mūža aizliegumu praktizēt medicīnu. 2019. gadā Vācijā medmāsai, kura nogalināja 87 pacientus, apzināti izraisot sirdsdarbības apstāšanos, tika piespriests mūža ieslodzījums.
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