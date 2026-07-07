Beigusies kandidātu sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām. Šogad iekļūt parlamentā vēlas 14 politiskie spēki. Tas ir mazāk nekā pirms četriem gadiem, kad par vietām Saeimā sacentās 19 partijas un partiju apvienības. Tāpat kā 2022. gadā arī tagad daļai politisko spēku, visticamāk, mērķis varētu būt nevis 5%, bet 2% barjeras pārvarēšana, kas ļautu pretendēt uz nelielu valsts budžeta finansējumu politiskās darbības turpināšanai.

Latvijas Televīzijas publiskotā SKDS aptauja, kas notika pēc valdības maiņas, parāda premjera partijas "Apvienotais saraksts" reitinga kāpumu. No varas partijām labākas iespējas iekļūt parlamentā ir arī Nacionālajai apvienībai, bet "Jaunā Vienotība" ("JV") un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) abas tagad balansē uz 5% robežas. Reitingu tabulā tās apsteidz ne tikai opozīcijā esošā "Latvija pirmajā vietā" ("LPV") un "Progresīvie", bet arī parlamentā līdz šim nepārstāvētā "Suverēnā vara"/"Jaunlatvieši".

Pirmdien, 6. jūlijā, notika kandidātu sarakstu numuru izloze, pēc kuras sāksies īstā kampaņa, kas kulmināciju sasniegs septembrī. Pieredze rāda, ka vēlēšanu iznākumā daudz ko var izšķirt pēdējās nedēļas, kad sarakstu līderiem un premjera amata kandidātiem ir iespēja parādīt sevi arī mediju rīkotajās debatēs.

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