Pēc smagas slimības mirusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) veidotāja un pirmā direktore Renāte Pupele, sociālajos medijos ziņo dienests.
Kolēģu vērtējumā ārste ir bijusi izcila veselības aprūpes vadības profesionāle.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Pupele dzimusi 1953. gadā. Savu karjeru ir sākusi kā māsas palīdze un medicīnas māsa. Vēlāk viņa bijusi ārste-terapeite Mazsalacas slimnīcā, Uzņemšanas nodaļas ārste Rīgas pilsētas 7. klīniskajā slimnīcā.
Pupele ir bijusi arī direktora vietniece Rīgas domes veselības pārvaldē un Rīgas novada slimokasē, vadījusi Labklājības ministrijas Veselības departamentu. Vēlāk viņa kļuva par Veselības ministrijas valsts sekretāra padomnieci, Stratēģiskās plānošanas departamenta direktori.
Ārste no 2004. līdz 2009. gadam ir vadījusi Katastrofu medicīnas centra Operatīvā medicīniskā dienestu, bet 2009. gada februārī līdz ar dienesta izveidi kļuva par NMPD direktori, vēlāk ir bijusi arī direktora vietniece.
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