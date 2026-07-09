Latvijas slavenākais basketbolists Kristaps Porziņģis maija nogalē Grīziņkalnā notikušo "Kings of Air" pasākumu apmeklēja ar luksusa klases automobili "Mercedes-AMG S 63 E Performance", vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Izdevums norāda, ka automašīna iepriekš bijusi reģistrēta Nīderlandē, bet Latvijā tā reģistrēta vien pirms trim nedēļām.
Kā noskaidrojis žurnāls "Privātā Dzīve", šī ekskluzīvā spēkrata cena Eiropas tirgū ir robežās no 195 000 līdz 240 000 eiro.
Jau rakstīts, ka Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Goldensteitas "Warriors" vienojušies par līguma pagarināšanu, vēsta ESPN.
Porziņģis ar "Warriors" vienojušies par divu gadu līgumu ar vērtību 40 miljoni ASV dolāru. Otrajā no līguma gadiem Porziņģim būs iespēja izmantot spēlētāja opciju.
Aizvadīto sezonu, kas 30 gadus vecajam Porziņģim bija desmitā viņa karjerā, latvietis sāka Atlantas "Hawks" komandā, bet maiņas darījumā nonāca "Warriors" rindās. Kopumā 32 spēlēs, 17 no tām aizvadot "Hawks" un 15 "Warriors" rindās, Porziņģis vidēji 24 minūtēs guva 16,7 punktus, izcīnīja 5,2 atlēkušās bumbas, atdeva 2,5 rezultatīvas piespēles un bloķēja 1,2 metienus.
Pamatturnīru "Warriors" noslēdza ar 37 uzvarām 82 spēlēs, kas deva desmito vietu Rietumu konferencē.
"Play-in" fāzē Porziņģis divos mačos guva 20 un 11 punktus, "Warriors" komandai pēc zaudējuma otrajā spēlē neturpinot sezonu izslēgšanas turnīrā.
Desmit NBA pavadīto sezonu laikā Porziņģim "Warriors" ir sestā komanda. Liepājnieks pirms tam pārstāvēja arī Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un "Hawks". 2024. gadā ar "Celtics" viņš kļuva par vēsturē pirmo Latvijas basketbolistu — NBA čempionu.
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