Likumsargi šā gada sākumā uzsāka kriminālprocesu par narkotisko vielu nelikumīgu realizāciju grupā. Kopumā aizturētas piecas personas, atsavināti 30 kilogrami marihuānas un citas lietas. Vienai no aizturētajām personām piemērots apcietinājums, informē Valsts policijā.
Šā gada sākumā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess par narkotisko vielu nelikumīgu realizāciju grupā.
Veicot izmeklēšanas darbības iepriekš uzsāktajā kriminālprocesā, likumsargi šā gada 8. janvārī aizturēja 2000. gadā un 2001. gadā dzimušus vīriešus. Turpinot izmeklēšanu, 5. jūnijā aizturēts 1991. gadā dzimis vīrietis. 30. jūnijā aizturēts vēl viens 2001. gadā dzimis vīrietis un 1. jūlijā aizturēts 2002. gadā dzimis vīrietis.
Veicot vairākas kratīšanas Rīgā, likumsargi atrada un atsavināja 30 kilogramus marihuānas, vairāk nekā 7000 eiro skaidru naudu un kriptomaku.
Četriem no aizturētajiem vīriešiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, savukārt 1991. gadā dzimušajam vīrietim piemērots apcietinājums. Jāpiebilst, ka 2002. gadā dzimušais vīrietis jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 253.1 panta otrās daļas — proti, par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu realizācijas nolūkā, kā arī neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par to paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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