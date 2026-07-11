Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Bella Lakrima Rīgā: "Satrauc gadījums ar Rīgā sašauto sievieti, kurai atteica palīdzību Stradiņa slimnīcā. Konkrētajam ķirurgam, ja pats nevarēja izņemt lodi, vajadzēja pārsūtīt uz citu iestādi, bet oficiāla persona viņu atstāja bezpalīdzīgā situācijā. Neviena komisija nepārliecinās, ka tā bija pareiza rīcība."
Redakcijas piebilde. Valsts policija (VP) martā sāka kriminālprocesu saistībā ar gadījumu Rītabuļļos, kur sievietei, iespējams, ar pneimatisko ieroci bija nodarīti miesas bojājumi. Divus centimetrus garo lodi izoperēja Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Pirms tam sieviete bija vērsusies Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, kur viņa netika operēta, jo mediķi situāciju novērtējuši kā dzīvību neapdraudošu, mudinot veseļoties ģimenes ārsta uzraudzībā. Šobrīd kriminālprocesu izmeklē Militārā policija, pārbaudot, vai ievainojums gūts no bruņotajiem spēkiem piederoša dienesta ieroča, jo viņa tobrīd atradās netālu no militārā objekta, kur notika vingrinājumi.
- Ainārs Ozols Jelgavā: "Paralēli daudzajiem dārza darbiem ar lielu aizrautību sekoju līdzi Pasaules kausam futbolā, ļoti interesanti. Uz Argentīnu jāattiecina kādreizējais Brazīlijas teiciens – iesitiet, cik varat, mēs – cik gribēsim. Bauda skatīties, par spīti tam, ka Lionels Mesi nespēj realizēt 11 metru soda sitienus un tiesneši dažbrīd viņiem izrāda pārāk lielu respektu. Pirms turnīra runāja, ka Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas komandām šajā reizē būs priekšrocības, bet palikuši tikai argentīnieši, pārējie jau izstājušies. Manas simpātijas iekarojusi arī Norvēģija. Kas par paaudzi viņiem izaugusi, malači! Sešas no astoņām izlasēm ceturtdaļfinālā ir no Eiropas, kam kopumā ir tikai 16 kvotas un ārpus finālturnīra palika pat Itālija. Eiropai noteikti jāpiešķir vairāk ceļazīmju, citādi šobrīd tiek tādas komandas kā Kirasao, Uzbekistāna. Tas ir nepareizi."
- Biruta Bēta no Rīgas: "Normunds Puntulis neder kultūras ministra amatam, labāk lai dzied. Tāpat arī Raimonds Pauls savulaik nebija piemērots šādam darbam. No pensijas katru mēnesi Ukrainai ziedoju 50 eiro. Antifašistiskie aktīvisti Latvijā jāaizliedz, citādi ar viņiem galā netiksim."
- Gunārs Lauks Rīgā: "Rīga bija slavena ar tirgus paviljoniem, bet nu pie zivīm ir gaļa, bet kādreizējā Piena paviljonā pārdod drēbes un suvenīrus. Lasīju, ka taisīšot sporta zāli. Tā ir nejēdzība vai pat kaitniecība, jo Rīgā paliks tikai ārzemniekiem piederoši lielveikali, lauksaimnieki nevar pārdot savu produkciju. Tā mēs saimniekojam. Āgenskalna tirgus gan ir padārgs, bet tur vismaz ir ieviesta kārtība."
Redakcijas piebilde. Pirms Gaļas paviljona slēgšanas tajā strādāja 33 tirgotāji. No tiem 99% esot piekrituši pārcelties uz tirdzniecības vietām Zivju paviljonā, savukārt citi nolēmuši pārcelties uz tiem jau atvēlētajām tirdzniecības vietām ejās starp paviljoniem. Pašlaik Rīgas Centrāltirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Savukārt no nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo Sakņu paviljonu, līdz tam pielāgojot paviljonu, tā grīdu, sakārtojot komunikācijas, ledusskapjus un veicot citus darbus. LETA
- Gunārs Godiņš Smiltenē: "Galvenais ir mūsu iekšējā drošība un savas tautas saglabāšana, par demogrāfiju jādomā. Man reiz padomju laikā pateica: govori po čelovečeski (runā cilvēciski). Es partijā neiestājos, bet no tiem, kas tur bija, dažs labs joprojām ir varas vīrs Latvijā. To es nevaru piedot."
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Trešdien, 15. jūlijā, no plkst. 10 līdz 13 jūs uzklausīs žurnālists Olafs Zvejnieks.
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