360TV Ziņas vēsta, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) no nākamā gada 2. janvāra plāno ieviest attālinātu vadītāja apliecības noformēšanas un saņemšanas pakalpojumu tiem autovadītājiem, kuriem jau ir Latvijā izdota vadītāja apliecība. Tiesības varēs atjaunot vai nomainīt attālināti, izmantojot CSDD e-platformu, bez nepieciešamības doties uz klientu apkalpošanas centru.
CSDD skaidro, ka pieprasījums pēc attālinātiem pakalpojumiem turpina pieaugt, taču jaunā risinājuma izmantošanai būs jāizpilda vairāki priekšnoteikumi.
Kā norāda CSDD Kvalifikācijas daļas priekšnieks Juris Teteris: "Jābūt derīgai veselības pārbaudei, jābūt nomaksātiem visiem sodiem par ceļu satiksmes pārkāpumiem, un vēl viens būtisks nosacījums – vadītāja apliecībā jābūt fotogrāfijai, kas nav pārāk veca."
Lai pakalpojumu varētu izmantot, CSDD rīcībā esošā fotogrāfija un paraksts nedrīkstēs būt vecāki par pieciem gadiem. Autovadītāji paši nevarēs augšupielādēt jaunu fotogrāfiju – tiks izmantoti Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošie attēli. Kā skaidro Teteris, iespēja nākotnē izmantot Iedzīvotāju reģistra fotogrāfijas vēl tiek vērtēta.
Jaunā kārtība paredz, ka attālināti noformētu vadītāja apliecību varēs saņemt pa pastu, pakomātā vai arī klātienē CSDD klientu apkalpošanas centrā.
Lai gan 360TV Ziņu aptaujātie autovadītāji ieceri vērtē pozitīvi, kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš norāda uz iespējamiem riskiem. Viņš uzskata, ka vadītāja apliecību piegāde pa pastu nav pietiekami droša, kā arī brīdina par krāpnieku aktivitātēm. Pēc eksperta teiktā, krāpnieki, visticamāk, centīsies izveidot viltotas CSDD mājaslapas un reklamēt tās meklētājos, tādēļ iedzīvotājiem jābūt īpaši uzmanīgiem un jāizmanto tikai oficiālā CSDD vietne.
CSDD iecere ar Satiksmes ministrijas atbalstu šobrīd ir nodota sabiedriskajai apspriešanai. Ja plānotās izmaiņas tiks apstiprinātas, attālināta vadītāja apliecības noformēšana Latvijā varētu kļūt pieejama no 2027. gada 2. janvāra.
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