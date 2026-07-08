Šovakar, 7., un rītvakar, 8. jūlijā, Mežaparka Zaļo teātri pieskandinās neparasts mūzikas festivāls "LaDiDaDi", kas savu radošo dzīvi piesaka pirmo reizi ar atzītiem un pavisam jauniem neatkarīgās mūzikas pārstāvjiem.
Programmas radošais direktors ir pieredzes bagātais radio un pasākumu dīdžejs, ikggadējā labdarības maratona "Dod pieci" dibinātājs un TV personība Toms Grēviņš.
Festivāla dalībnieku vidū ir gan Zviedrijas dziesminieks Jenss Lekmans un folkroka ansamblis no Anglijas "caroline", gan pašmāju smagās mūzikas virtuozi "Bēdu brāļi", kuru ģitāras vēl nupat piedārdināja Siguldas pilsdrupas mirkli pirms leģendāras Džeka Vaita uzstāšanās. Gaidāma arī leģendāra atgriešanās uz skatuves no trauksmaino 2000. gadu vidus, un to piedāvās grupa "Aparāts". Toms Grēviņš teic, ka šis nebūs festivāls tradicionālajā izpratnē, tajā nebūs telšu pilsētiņas, toties tiks piedāvātas kvalitatīvas, izsmalcinātas izklaides ar gardiem ēdieniem un dzērieniem un ar pilsētnieciska koncertnotikuma šarmu, ar kuru jau izsenis lepojas krāšņākās Eiropas metropoles, rīkojot līdzīgas koncepcijas notikumus. Pilsētas mūzikas festivālam ir sava aura, pieejamās ērtības un koncepcija, un tas noteikti piedāvā izcilu programmu tiem melomāniem, kuri neatkarīgo mūziku patērē ikdienā un allaž tiecas atklāt ko jaunu, svaigu un nebijušu.
Kā radās ideja veidot festivālu "LaDiDaDi", kas šogad noritēs pirmo reizi?
T. Grēviņš: Festivāla ideja un šā brīža nosaukums radās ap 2010. gadu. Tad mēs (šā brīža festivāla komanda, kuras sastāvā ir ilggadējais "I Love You" bāra mākslinieciskais direktors Bruno Roze un festivāla "Summer Sound" un "I Love You", kā arī "I Love You Records" izdevniecības dibinātājs Uldis Pabērzis) sākām fantazēt, ko mēs darītu, ja uz festivālu varētu aicināt tikai tās grupas, kuras paši vēlamies dzirdēt uzstājamies. Līdz ar to tā bija jauka ideju rotaļa. Kovida pandēmijas laikā vasarās pulcējāmies mazās kompānijās, daudz laika pavadījām kopā un, piemēram, ap Jāņiem skatījāmies Glastonberijas festivālu (Somersetā, Anglijā), īpašu vērību pievēršot skatuvei "The Park". Tā aizdomājāmies par mūsu festivāla koncepciju. Vēl pēc vairākiem gadiem pēc jau divas reizes rezervēta Mežaparka Zaļā teātra trešajā reizē tomēr esam īstenojuši šo ideju. Domāju, ka tieši mūsu tuviniekiem, kuri par šo ir dzirdējuši tik daudz, bija visgrūtāk noticēt, ka tas tiks īstenots.