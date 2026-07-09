2024. gada rudenī Valsts drošības dienests (VDD) informēja sabiedrību par to, ka 25. septembrī aizdomās par terorisma publisku slavināšanu un attaisnošanu aizturēja Latvijas pilsoni. Tajā pašā dienā VDD aizturētās personas dzīvesvietā veica kriminālprocesuālas darbības. To laikā tālākai izpētei tikuši izņemti vairāki datu nesēji un piezīmes. VDD, veicot informatīvās telpas monitoringu, bija noskaidrojis, ka šī persona vietnē "X" publicējusi vairākus ierakstus, kuros pausts atbalsts teroristisko organizāciju sludinātajai, vardarbību attaisnojošajai ideoloģijai. Persona ierakstos slavinājusi teroristu grupējumu "Al-Qaeda" un agresorvalsts Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Aizdomās turētajai personai kā drošības līdzeklis tika piemērots apcietinājums. Par tādu noziegumu paredzēts arī cietumsods uz laiku līdz pieciem gadiem.

Gribējis atriebties meitenēm

Aizdomās turētā persona, kas ieslodzījuma vietā pavadīja kādus divus mēnešus, bija 

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