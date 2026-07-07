Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē, pirmdien avarējusi luksusa klases "McLaren" automašīna, informē Valsts policijā.
Īsi pirms plkst. 12 Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļu satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur patlaban nenoskaidrotu apstākļu dēļ automašīna "McLaren" iebrauca ceļu norobežojošajā barjerā.
Negadījumā neviens nav cietis. Internetā izplatītie aculiecinieku video liecina, ka automašīna avārijas rezultātā gan ir pamatīgi cietusi.
Policija skaidro notikušā apstākļus.
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