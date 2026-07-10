Zemkopības ministrija (ZM) saskaņošanai iesniegusi noteikumu projektu, kas paredz dot iespēju programmā skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu papildu līdzšinējiem atļautajiem produktiem izdalīt arī atsevišķus raudzētus piena produktus un medu, liecina informācija Tiesību aktu portālā.
Ministrijā skaidro, ka sabiedrībā arvien vairāk kļūst cilvēku, tai skaitā skolas vecuma bērnu, kuriem noteiktas dažādas pārtikas alerģijas un nepanesības diagnozes.
ZM norāda, ka ir pietiekami daudz gadījumu, kad bērnu gremošanas sistēma ir jutīga un pēc piena lietošanas uzturā rodas diskomforts, kādēļ bērni no tā izvairās, atsakoties dzert pienu. Tādējādi skolu programmas mērķis veicināt piena produktu patēriņu netiek sasniegts pietiekami plaši.
Projekts paredz atļaut papildu dzeramajam pienam izglītojamiem skolu programmā izdalīt arī kefīru un jogurtu bez piedevām un pievienota cukura.
Ja bērna uzturā nav piena un tā produktu, var veidoties uzturvielu deficīts un augšanas aizture. Piens un tā produkti ir viens no nozīmīgākajiem kalcija avotiem uzturā, tādēļ skābpiena produktu jeb kefīra un bezpiedevu jogurta iekļaušana skolu programmā var būt risinājums situācijās, kad alerģijas, nepanesības vai jutīgas gremošanas sistēmas dēļ bērni atsakās patērēt dzeramo pienu, skaidro ministrijā.
Tāpat ZM atzīmē, ka skābpiena produkti satur dzīvas pienskābes baktērijas, kas uzlabo gremošanas procesus un palīdz organismam efektīvāk uzsūkt kalciju, olbaltumvielas un citus svarīgus mikroelementus. Salīdzinājumā ar dzeramo pienu šie produkti bieži vien ir vieglāk sagremojami, īpaši bērniem ar jutīgu gremošanas sistēmu.
Noteikumu projekts paredz arī iespēju skolēniem degustācijās un dažādos izglītojošos pasākumos izdalīt medu.
ZM skaidro, ka medus kā pārtikas produkts Latvijā ir ne tikai dabīgs saldinātājs, bet arī uzturvielām bagātāka alternatīva salīdzinājumā ar rafinēto cukuru. Atšķirībā no baltā cukura medus satur noteiktu daudzumu vitamīnu, minerālvielu un antioksidantu, kas var veicināt organisma vispārējo veselību.
Ministrijā uzsver, ka, ievērojot arvien lielāko aptaukošanās un ar uzturu saistīto slimību izplatību, īpaši jauniešu vidū, skolēniem ir svarīgi izprast atšķirību starp dabīgiem un pārstrādātiem saldinātājiem. Medus var kalpot par praktisku piemēru, kā izvēlēties dabīgākas alternatīvas ikdienas uzturā, vienlaikus veicinot skaidrāku un apzinātu attieksmi pret pārtiku.
Patlaban saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem skolu programmā bērniem ne retāk kā vienu reizi nedēļā drīkst izdalīt noteikta lieluma porcijas ar tādiem produktiem kā svaigi augļi, piemēram, āboli, bumbieri, lielogu dzērvenes un ķirbji, svaigi dārzeņi, piemēram, kāposti, kāļi, tomāti, gurķi, kolrābji un pastinaki, kā arī pasterizēts piens, tai skaitā bezlaktozes piens un īpaši augstā temperatūrā apstrādāts jeb UHT piens.
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