ASV prezidents Donalds Tramps izteicies, ka turpmākā ASV karavīru skaita samazināšana Eiropā būs atkarīga no vienošanās par Grenlandi.
"Es vēl neesmu pieņēmis galīgo lēmumu. Daudz kas būs atkarīgs no Grenlandes," prezidenta lidmašīnā "Air Force One" teica Tramps, atbildot uz žurnālista jautājumu, vai viņš vēl vairāk samazinās ASV karavīru skaitu Eiropā.
Tramps norādīja, ka daudz kas būs atkarīgs no tā, vai viņam izdosies panākt "ļoti labu vienošanos par Grenlandi".
Tramps neilgi pēc ierašanās NATO samitā Ankarā atkal izteicās, ka Dānijas autonomajai teritorijai Grenlandei būtu jānonāk ASV kontrolē.
Kāda augsta ranga ASV amatpersona iepriekš norādīja, ka, pēc Vašingtonas domām, Grenlandes pārņemšana ir vienīgais veids, kā risināt ilgtermiņa drošības riskus ap šo salu.
Dānijas premjerministre Mete Frederiksen šo ASV prasību kategoriski noraidīja.
Gada sākumā Tramps atklāti draudēja pārņemt Grenlandi, izraisot saspīlējumu ne tikai ASV attiecībās ar NATO sabiedroto Dāniju, bet arī šaubas par pasaules lielākās militārās alianses vienotību un savstarpējo lojalitāti NATO ietvaros.
Tramps apgalvoja, ka Grenlande, paliekot Dānijas kontrolē, nebūs drošībā pret Krievijas un Ķīnas draudiem, un tas apdraudētu ASV drošību.
Vēlāk Tramps atsauca draudus vajadzības gadījumā izmantot militārus līdzekļus un atteicās no paziņojuma par soda tarifiem pret Vāciju un citām Eiropas valstīm, ja tās nepiekristu Grenlandes pārdošanai ASV. Tomēr Tramps neatteicās no savām pretenzijām uz šo salu.
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