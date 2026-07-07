Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) operāciju blokā pēc plašas renovācijas tuvākajā laikā darbu atsāks sešas modernizētas operāciju zāles, informē slimnīcas pārstāve Līva Segliņa.
Renovācijas laikā operāciju bloka darbs netika pārtraukts. Ārstniecības procesu nodrošināja, pārplānojot operāciju norisi pārējās operāciju zālēs. Šī gada pirmajā pusgadā, arī būvdarbu laikā, slimnīcā nodrošinātas vairāk nekā 3500 operācijas.
BKUS kopumā ir deviņas operāciju zāles, kurās 2023. gadā veiktas vairāk nekā 8200 operācijas.
Slimnīcā norāda, ka sešu lielāko operāciju zāļu modernizācija ļaus kvalitatīvāk veikt gan ikdienas, gan sarežģītas un augstas precizitātes operācijas.
Operācijas slimnīcā veic pacientiem no priekšlaikus dzimušiem jaundzimušajiem līdz pilngadībai, tādēļ operāciju zāles pielāgotas dažādu vecuma grupu un operāciju specifiskajām vajadzībām. Tas ietver gan atšķirīgas temperatūras un mikroklimata prasības, gan iespēju elastīgi pielāgot aprīkojumu dažādu operāciju veikšanai.
BKUS atzīmē, ka renovācijas laikā operāciju zālēs uzstādītas automātiskas durvis ar bezkontakta sensoriem un izbūvētas mūsdienīgas ventilācijas sistēmas, kas katrā zālē darbosies autonomi. Tās nodrošinās nepieciešamo gaisa tīrību, samazinot infekciju risku, kā arī ļaus uzturēt katrai operācijai nepieciešamo temperatūru un mitrumu. Sistēmas darbu pilnā apmērā sāks pēc kalibrēšanas un integrācijas esošajā inženiertīklu infrastruktūrā.
BKUS operāciju bloka vadītājs Artūrs Vīksne skaidro, ka
operāciju zāles aprīkotas ar jaunākajām medicīnas tehnoloģijām, kas uzlabos gan ārstēšanas kvalitāti, gan darba organizāciju.
Katrā zālē uzstādītas anestezioloģijas un ķirurģijas griestu konsoles, video vadības sistēmas un videokameras, kas integrētas operāciju lampās. Pēc Vīksnes paustā, tas nepieciešamības gadījumā ļaus nodrošināt attālinātas konsultācijas ar ārvalstu ekspertiem, kā arī vienlaikus uz vairākiem monitoriem attēlot operācijas laikā nepieciešamos izmeklējumus.
Tāpat ar jaunajām mobilajām rentgena iekārtām attēldiagnostiku būs iespējams veikt arī operācijas laikā, un iegūtie attēli uzreiz būs pieejami ķirurgu komandai. Vīksne norāda, ka ekrānus varēs izmantot arī pacientu pieredzes uzlabošanai, piemēram, anesteziologiem bērna iemidzināšanas laikā mazinot satraukumu un bailes ar animācijas filmu palīdzību.
Renovācija veikta ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda (AF) finansējumu. Kopumā operāciju bloka renovācijā ieguldīti 3 736 994 eiro, bet tā aprīkošanai nepieciešamajās informācijas tehnoloģijās un medicīnas iekārtās — 2 879 800 eiro.
Operāciju bloks renovēts AF projektā par BKUS integrētās veselības aprūpes sistēmas attīstību. Projekts tiek īstenots no 2022. gada 22. novembra līdz šī gada 30. jūnijam. Tā kopējais budžets ir 40 958 808 eiro, tai skaitā AF finansējums ir 33 860 399 eiro, bet valsts budžeta finansējums — 6 667 069 eiro.
Slimnīcā patlaban tiek pabeigti vēl vairāki tās attīstībai nozīmīgi renovācijas darbi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu