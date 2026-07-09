Ukraina drīzumā saņems raķetes "PAC-3" pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot", paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Drīzumā pienāks viena partija - neteikšu, kad tieši, - viena "PAC-3" partija. Mēs esam vienojušies. Taču ar to nepietiek. Vienīgais pareizais risinājums ir alternatīva "PAC-3"," izdevumam "United24 Media" teica Zelenskis.
"Šobrīd, mūsu vadībā, es domāju, ka tuvākajās nedēļās, varbūt pat nedēļas laikā, mēs centīsimies sapulcēt valstis, kas šobrīd ir pievienojušās pretballistiskajai koalīcijai. Tās ir valstis, kurās atrodas uzņēmumi, kas ražo komponentus mūsu nākotnes sistēmai ar nosaukumu "Freya"," atklāja Zelenskis. Viņš norādīja, ka runa ir par Eiropas pretraķešu sistēmu, un šajā procesā piedalīsies līdz pat septiņām valstīm.
"Protams, mēs izveidosim šo sistēmu. Izveidosim pietiekamu skaitu Ukrainā un dalīsimies ar tehnoloģijām ar visām valstīm," paziņoja Zelenskis.
Pēdējā laikā Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki nespēj notriekt Krievijas ballistiskās raķetes, jo trūkst "Patriot" sistēmai paredzēto pārtvērējraķešu.
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka ASV varētu piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērējraķetes "Patriot" sistēmām. Tajā pašā laikā, kā norāda aģentūra "Bloomberg", "Patriot" sistēmu pārtvērējraķešu ražošanas sākšana Ukrainā būs ilgstošs un sarežģīts process, kas var ilgt vairākus gadus.
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