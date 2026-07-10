Pēc sešām darba nedēļām jaunās valdības paveiktais vēl ir pieticīgs – no kopumā 61 prioritārā darba līdz šim izpildīti tikai trīs, vēsta 360TV ziņas. To pēc valdības slēgtās sēdes, kurā ministri atskaitījās par paveikto, atzina Ministru prezidents Andris Kulbergs.
Premjers neslēpa, ka pašreizējā situācija viņu neapmierina, tomēr norādīja, ka iestrādes ir lielākas, nekā sākotnēji šķitis. "Ja es paskatos, ka ir izpildīti tikai trīs no 61 – jā, slikti. Bet, ja paskatāmies uz iestrādēm, tad progress ir lielāks, nekā man likās sākotnēji," sacīja Kulbergs, valdības darbu līdz šim novērtējot ar septiņām ballēm no desmit.
Valdības darba izvērtējumā uzmanība pievērsta arī ekonomiskajai situācijai. Finanšu ministrija samazināja Latvijas iekšzemes kopprodukta izaugsmes prognozi šim gadam no 2,8% līdz 2%, sekojot Latvijas Bankas iepriekš paustajam vērtējumam. Finanšu ministrs Māris Kučinskis uzsvēra, ka valsts šobrīd nevar atļauties jaunus izdevumus.
"Mums jātiek galā ar to negatīvo telpu, kāda mums priekšā, īpaši 2030. gadā," norādīja finanšu ministrs.
Savukārt veselības ministrs Hosams Abu Meri informēja, ka turpinās darbs pie slimnīcu tīkla sakārtošanas. Plānots izveidot skaidru sistēmu, kas noteiks slimnīcu līmeņus un palīdzēs gan iedzīvotājiem, gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam saprast, uz kuru ārstniecības iestādi konkrētā situācijā jāvēršas.
Valdības sēdē tika apspriesta arī nacionālās aviokompānijas “airBaltic” nākotne. Andris Kulbergs pauda pārliecību, ka uzņēmums ilgtermiņā nevar paļauties uz regulārām valsts investīcijām un tam nepieciešams stratēģiskais investors.
"Ja reiz nauda vispār tiek dota, tad pretī jābūt skaidram plānam, kā “airBaltic” spēj lidot pats. Personīgi es uzskatu, ka tas nav iespējams bez stratēģiskā investora līdzdalības," sacīja premjers.
Jaunais “airBaltic” biznesa plāns valdībai tiks prezentēts tuvāko nedēļu laikā.
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