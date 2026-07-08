Pārvadātāji sola jau tuvākajās dienās pilnībā atjaunot autobusu reisus Pierīgā

Pārvadātāju apvienība Pierīgā, tostarp SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", AS "Nordeka" un AS "Liepājas autobusu parks", šodien Autotransporta direkcijai (ATD) apliecinājusi papildu autovadītāju piesaisti autobusu reisu izpildei pilnā apmērā, sacīja ATD valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš.
Lapiņš sacīja, ka trīs kompānijas apzinājušas autovadītājus, kuri pievienosies reisu izpildei, līdz ar to ATD sniegts apliecinājums, ka trešdien varētu tikt neizpildīti ne vairāk par sešiem reisiem, bet turpmākajā nedēļā tikšot izpildīti visi plānotie reisi.
Lapiņš piebilda, ka, iespējams, līdz otrdienas vakaram varētu atrast risinājumu visu plānoto reisu izpildei arī trešdien.
Tāpat pārvadātāji ATD apliecinājuši, ka turpmāk nesaskata riskus, lai atkārtotos reisu neizpilde, teica Lapiņš, norādot, ka pārvadātāju apvienība to apliecinās arī rakstiski.
"Redzam, ka pārvadātāji sapratuši situāciju, un to risina,"
teica Lapiņš.
Viņš piebilda, ka jebkurā gadījumā sods par neizpildītajiem reisiem pārvadātājiem tiks piemērots. ATD soda naudu par reisu neizpildi aprēķina reizi mēnesī.
"Latvijas sabiedriskais autobuss" informēja, ka uzņēmums veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk pilnībā atjaunotu plānoto autobusu reisu izpildi.
Kompānijā skaidro, ka situācija ar atsevišķu reisu neizpildi radās pēc tam, kad vienlaikus darba nespējā devās 15 autobusu vadītāji. Šāds neplānots darbinieku iztrūkums būtiski ietekmēja uzņēmuma spēju nodrošināt visu plānoto reisu izpildi.
Pašlaik uzņēmumā strādā 108 autobusu vadītāji. Lai stabilizētu situāciju, operatīvi tiek piesaistīti jauni darbinieki. Šobrīd darbā jau ir pieņemti vairāki jauni autobusu vadītāji, un no otrdienas, 7. jūlija, neizpildīto reisu skaits tiks samazināts līdz minimumam. Uzņēmums prognozē, ka tuvāko dienu laikā izdosies pilnībā atjaunot visu plānoto reisu izpildi.
Vienlaikus "Latvijas sabiedriskais autobuss" turpina darbu pie autobusu vadītāju atalgojuma paaugstināšanas un citiem personāla piesaistes un noturēšanas pasākumiem, lai ilgtermiņā stiprinātu uzņēmuma kapacitāti un nodrošinātu stabilus sabiedriskā transporta pakalpojumus.