Īrijā divām personām piespriesti bargi cietumsodi par Latvijas valstspiederīgo pakļaušanu darba ekspluatācijai, informē Latvijas Valsts policijā.
Latvijas policijas izmeklēšana kriminālprocesā sākās 2023. gada jūlijā, kad tika saņemta informācija no Īrijas tiesībaizsardzības iestādēm par aizdomām, ka viņu izmeklētais kriminālprocess par cilvēktirdzniecību varētu būt saistīts ar iespējamu upuru vervēšanu Latvijā organizētā grupā.
Lai nodrošinātu efektīvu pārrobežu izmeklēšanu, ar "Eurojust" un "Europol" atbalstu izveidota apvienotā izmeklēšanas grupa, kas nodrošināja sadarbību starp Latvijas un Īrijas kompetentajām iestādēm un, īstenojot izmeklēšanas darbības gan Īrijā, gan Latvijā, 2023. gada oktobrī Īrijā aizturēja divas aizdomās turētās personas, bet Latvijā — četras personas aizdomās par iesaisti organizētā noziedzīgā grupā.
Izmeklēšanā gūtā informācija liecina, ka
noziedznieki Latvijā vervējuši maznodrošinātas, tostarp ar atkarībām māktas personas, solot labu atalgojumu un pienācīgu izmitināšanu,
tomēr Īrijas policijas izmeklēšanā atklāts, ka personas faktiski bija pakļautas verdzībai līdzīgiem apstākļiem, sagādājot tām gan fiziskas, gan psiholoģiskas ciešanas.
Personām netika nodrošinātas pamatvajadzības — nedz pienācīga pārtika, nedz dzīves apstākļi. Tās bija pilnībā pakļautas noziedzniekiem un iebiedētas, kā arī valodas barjeras dēļ nespēja vērsties pēc palīdzības. Izmeklēšanā gūtas aplēses, ka organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki no personu piespiedu darba guvuši vismaz 750 000 eiro lielu peļņu.
Īrijā divas personas atzītas par vainīgām cilvēktirdzniecībā, pakļaujot darba ekspluatācijai septiņus Latvijas valstspiederīgos — sešus vīriešus un vienu sievieti, kuri tika savervēti Latvijā laika posmā no 2020. gada līdz 2023. gadam, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un dokumentu viltošanu.
Personām Īrijas tiesa piemēroja 11 un 13 gadus ieslodzījumā.
Latvijā izmeklēšana kriminālprocesā aizvien turpinās saistībā ar Latvijas valstspiederīgo vervēšanu atbilstoši Krimināllikuma pantam par cilvēku tirdzniecību, ja tā apdraudējusi cietušā dzīvību vai izraisījusi smagas sekas vai ja tā izdarīta ar sevišķu cietsirdību, vai ja to izdarījusi organizēta grupa.
Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
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