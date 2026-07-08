Lielbritānijas labējās partijas "Reform UK" līderis Naidžels Farāžs nolicis deputāta mandātu, bet sola cīnīties par atkārtotu ievēlēšanu papildvēlēšanās Klektonā, ko izprovocējusi viņa demisija.
Farāžs pārstāvēja Klektonas vēlēšanu apgabalu Lielbritānijas Pārstāvju palātā kopš 2024. gada parlamenta vēlēšanām.
"Reform UK" līderis tiek turēts aizdomās par nereģistrētu ziedojumu un atbalsta saņemšanu, un pēdējā laikā viņam pievērsta pastiprināta mediju uzmanība.
Paziņojot par deputāta mandāta nolikšanu, Farāžs sacīja, ka nevienu likumu nav pārkāpis, un apsūdzēja medijus viņa un viņa ģimenes vajāšanā.
Mediji ziņoja, ka Farāža ilggadējais sabiedrotais Džordžs Kotrels finansiāli atbalstījis Farāžu gadu pirms viņa ievēlēšanas parlamentā, un Farāžs nav deklarējis šo atbalstu likumā noteiktajā kārtībā.
Kotrels pirms vēlēšanām nolīga un apmaksāja trīs darbiniekus, lai tie strādātu pie Farāža sociālo tīklu kontiem, un joprojām ļauj viņam izmantot piecstāvu ēku, ko viņš izīrējis netālu no Bekingemas pils, noskaidrojuši mediji.
Saskaņā ar Pārstāvju palātas noteikumiem jaunajiem deputātiem ir jāreģistrē visas dāvanas, kuru vērtība pārsniedz 300 mārciņas (350 eiro) un kuras viņi saņēmuši pēdējo 12 mēnešu laikā, izņemot gadījumus, kad "citiem nebūtu pamata uzskatīt", ka dāvana ir saistīta ar viņu politisko darbību.
Parlamenta ētikas komisija jau veic izmeklēšanu pret Farāžu saistībā ar piecu miljonu mārciņu dāvinājumu, ko viņš saņēma no organizācijas "Reform UK" atbalstītāja Kristofera Harborna, pirms viņš kļuva par parlamenta deputātu.
Leiboristi un liberāldemokrāti aicinājuši gan Vēlēšanu komisiju, gan Parlamenta ētikas komisāru izmeklēt arī Kotrela sniegto atbalstu Farāžam.
"Reform UK" līderis paziņoja, ka izmeklēšanas par ētikas normu ievērošanu "tagad tiek izmantotas kā politisks instruments". Viņš arī asi kritizēja medijus, sevišķi laikrakstu "Sunday Times" un telekanālu "Sky News".
Farāžs teica, ka nekad dzīvē nav bijis tik dusmīgs, kā tad, kad "Sunday Times" publicēja fotogrāfiju, kurā redzams, kur dzīvo viņa meita. Viņš arī apsūdzēja "Sky News" un citus medijus par uzbāšanos meitai.
"Sky News" paziņoja, ka šī sižeta sakarā nav sazinājies ne ar vienu no Farāža ģimenes locekļiem.
Farāžs paziņoja, ka neļaus medijiem sevi tiesāt un tā vietā paļausies uz vēlētāju viedokli papildvēlēšanās Klektonā.
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