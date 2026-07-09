Krievijai patīk biedēt reģiona valstis, bet aiz mums stāv NATO alianse, preses brīfingā NATO samitā Ankarā pauda Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Pēc Latvijas politiķa vārdiem, lai arī Latvija dzīvo nemitīgu Krievijas hibrīddraudu apstākļos, tomēr, viņaprāt, militārs iebrukums nav gaidāms.
"Mums jābūt gataviem hibrīdkaram. Bet es esmu novērojis, ka Krievijai patīk, ja mēs baidāmies. Tāpēc ir svarīgi, kad runājām par draudiem Austrumu flangam, pateikt, ka NATO alianse stāv aiz mums. Ja būs uzbrukums, Latvija cīnīsies, tāpat kā cīnīsies viss NATO," pauda Rinkēvičs.
Prezidents akcentēja, ka divi būtiski NATO samita sasniegumi ir vienošanās par turpmāku atbalsta sniegšanu Ukrainai, atvairot Krievijas uzbrukumu, kā arī vienošanās par dalībvalstu tēriņu aizsardzībai palielināšanu līdz 5% līdz 2035. gadam. Rinkēvičs atzīmēja, ka Latvija jau pašlaik aizsardzībai tērē 5% no IKP, un izteica aicinājumu saviem kolēģiem darīt to pašu.
Taujāts par ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumiem, ka ASV būtu jāpārņem Grenlande, Rinkēvičs uzsvēra, ka Latvijas nostāja ir nepārprotama:
Grenlande ir neatņemama Dānijas sastāvdaļa.
Vienlaikus viņš atzina, ka ir nopietni jādomā par visa Arktikas reģiona drošību.
Savukārt par Eiropas attiecībām ar Trampu Rinkēvičs vērtēja, ka ASV ir neaizstājams sabiedrotais. "Eiropai un NATO vajag ASV, bet arī ASV vajag Eiropu," atzīmēja politiķis.
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