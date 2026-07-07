Svētdiena Latvijas piekrastē izvērtusies traģiska — Ventspilī, neraugoties uz glābēju un mediķu centieniem, jūrā dzīvību zaudēja 63 gadus vecs vīrietis, savukārt Carnikavā pēc nakti ilgušiem meklēšanas darbiem bez dzīvības pazīmēm tika atrasts 36 gadus vecais Jānis Cīrulis.
Ventspilī vīrietis devās jūrā, lai gan peldēties bija aizliegts
Kā informē vietējais medijs "Ventas Balss", nelaime notika svētdien ap plkst. 11.20. Todien peldēties jūrā bija aizliegts, jo viļņu augstums sasniedza vienu metru.
Pludmales glābējs pamanīja, ka 63 gadus vecs vīrietis netālu no mola līdz viduklim iebrien jūrā, un devās viņu brīdināt par spēkā esošo peldēšanās aizliegumu. Tuvojoties vīrietim, glābējs redzēja, ka viņš ūdenī pakrīt, tāpēc nekavējoties informēja glābšanas staciju un steidzās palīgā.
Piepeldot pie cietušā, glābējs konstatēja, ka vīrietis ir nekustīgs un atrodas ar seju ūdenī. Spēcīgajos viļņos viņam izdevās cietušo nogādāt tuvāk krastam, kur palīgā pievienojās vēl divi glābēji.
Krastā sākta atdzīvināšana, un pēc aptuveni trim minūtēm notikuma vietā ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kas pārņēma glābšanas darbus. Tomēr vīrieša dzīvību glābt neizdevās.
Pēc notikušā Ventspils pašvaldības policija atkārtoti aicina iedzīvotājus ievērot pludmalēs izvietotās brīdinājuma zīmes un doties peldēties tikai tad, kad tas ir atļauts.
Carnikavā atrod noslīkušu 36 gadus vecu vīrieti
Tikmēr Carnikavā svētdienas vakarā jūrā pazuda 36 gadus vecais Jānis Cīrulis.
Viņa dzīvesbiedre Ella Petrova sociālajā medijā "Facebook" vēstīja, ka Jānis ap plkst. 21.30 devies jūrā, taču krastā vairs neatgriezās. Viņa norādīja, ka glābēji vīrieti meklējuši visu nakti, un aicināja cilvēkus palīdzēt apsekot piekrasti, kā arī atsaukties ikvienu, kura rīcībā varētu būt informācija par pazudušo.
Vēlāk sieviete paziņoja, ka meklēšana noslēgusies traģiski.
"Diemžēl, bet Jānis vairs nav starp mums... Lai tev tur viegli, mans mīļais. Paldies visiem, kuri palīdzēja," raksta Ella Petrova.
Glābēji aicina nepārvērtēt savas spējas
VUGD atgādina, ka peldēšanās alkohola reibumā, savu spēju pārvērtēšana, lēkšana ūdenī nepazīstamās vietās, peldēšanās vienatnē vai bērnu nepietiekama pieskatīšana ir biežākie riski, kas var beigties ar smagām traumām vai noslīkšanu.
Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka 66% noslīkušo cilvēku organismā konstatēta alkohola klātbūtne. Alkohols mazina spēju izvērtēt riskus, pasliktina koordināciju un reakcijas ātrumu, tāpēc cilvēks var pārvērtēt savas spējas un nespēt droši atgriezties krastā.
VUGD aicina iedzīvotājus izvēlēties drošas un zināmas peldvietas, nepeldēties vienatnē, nepārvērtēt savas spējas un neļaut ūdenī doties cilvēkiem, kuri ir reibumā vai rīkojas pārgalvīgi, piemēram, lieloties, ka var pārpeldēt ūdenstilpi.
Atpūšoties pie ūdens, pieaugušajiem īpaši jāuzrauga bērni. VUGD uzsver, ka bērns ūdenī var iekrist ļoti ātri un klusi, tāpēc nepietiek ar atrašanos tuvumā — bērns ir nepārtraukti jāpieskata. Atrodoties uz ūdens, tai skaitā laivojot, braucot ar katamarānu, ūdensmotociklu vai SUP dēli, jālieto glābšanas vestes. Bērniem līdz 12 gadu vecumam glābšanas veste ir obligāta.
VUGD atgādina, ka viena neapdomīga rīcība pie ūdens var neatgriezeniski mainīt ne tikai paša cilvēka, bet arī viņa ģimenes un tuvinieku dzīvi.
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