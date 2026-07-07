Valsts policija ir aizturējusi četru personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Noskaidrots, ka vairāku gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuāla rakstura darbības ar dzīvniekiem. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess un turpinās izmeklēšana, informē policijā.
Valsts policija, sadarbojoties ar Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldi, 2025. gada beigās saņēma informāciju par iespējamu cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, par ko tika uzsākts kriminālprocess.
Veicot izmeklēšanas darbības, likumsargi konstatēja, ka vienā no Latvijas dzīvnieku turēšanas novietnēm vismaz kopš 2021. gada ilgstoši
tika rīkoti pornogrāfiski priekšnesumi, kuru laikā vairākas personas veica seksuāla rakstura darbības ar dažādiem dzīvniekiem.
Tāpat arī notika šo darbību filmēšana un fotografēšana.
Izmeklēšanas laikā dzīvnieku turēšanas novietnē veikta kratīšana, kuras laikā izņemti visi dzīvnieki, kas saistīti ar noziedzīgo nodarījumu veikšanu, kā arī naudas līdzekļi vairāk nekā 4000 eiro apmērā, kas iegūti noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas rezultātā. Policijā apliecināja, ka notikuma vietā izņemti vairāk nekā desmit zirgi, suns un kaķis.
Par minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu tika tika aizturētas un atzītas par aizdomās turētajiem četras personas, no kurām divi ir Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība un vienai —Krievijas pilsonība.
Aizdomās turētajiem ir piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, tajā skaitā noteiktas nodarbošanās aizliegums, proti, aizliegums rīkoties ar dzīvniekiem un veikt jebkādas darbības ar dzīvniekiem. Tāpat Valsts policijai ir informācija, ka aizdomās turētais Dānijas un Šveices pilsonis šobrīd atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīga rakstura noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
Kriminālprocess atrodas izmeklēšanā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzīgas smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldē, un tas ir kvalificēts pēc Krimināllikuma 166. panta otrās daļas un pēc 230. panta pirmās un otrās daļas — par tāda pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kurš satur cilvēka seksuālas darbības ar dzīvnieku, kā arī par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku un dzīvnieka spīdzināšanu, ko veica personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.
Izmeklēšana pirmstiesas procesā turpinās, lai noskaidrotu visus noziedzīgo nodarījumu apstākļus un novestu to līdz Krimināllikumā paredzētajam krimināltiesisko attiecību taisnīgam noregulējumam.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Vienlaikus policijā nekomentēja, vai aizturētajām personām nozīmēs tiesu psihiatrisko un psiholoģisko ekspertīzi.
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