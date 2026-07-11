Tiesa Ķīnā piespriedusi nāvessodu bijušajai Naņdzjinas pašvaldības amatpersonai Janam Joulinam, kurš atzīts par vainīgu vairāk nekā 2,21 miljarda juaņu (aptuveni 325 miljonu ASV dolāru) kukuļu pieņemšanā trīsdesmit gadu laikā, vēsta ārvalstu mediji.
Dzjansu provinces Čandžou Starptautiskā tautas tiesa pirmdien paziņoja, ka 69 gadus vecais Jans no 1993. līdz 2023. gadam izmantojis ieņemtos amatus, lai apmaiņā pret naudu un citām materiālām vērtībām palīdzētu uzņēmumiem un privātpersonām iegūt būvniecības projektus, zemes darījumus, finansējumu un citas priekšrocības.
Papildus kukuļņemšanai viņš notiesāts arī par piesavināšanos, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tiesa norādīja, ka Jana pastrādātie noziegumi bijuši īpaši smagi un radījuši ārkārtīgi lielus zaudējumus valsts un sabiedrības interesēm.
Lieta tika izmeklēta prezidenta Sji Dzjiņpina īstenotās pretkorupcijas kampaņas ietvaros. Kopš stāšanās amatā Sji vairākkārt īstenojis plašas korupcijas apkarošanas kampaņas, kas skārušas gan valsts pārvaldi, gan bruņotos spēkus, finanšu sektoru un citas nozares. Kritiķi gan norāda, ka šīs kampaņas dažkārt kalpojušas arī cīņai pret politiskajiem konkurentiem.
Tiesa norādīja, ka Jans izmeklēšanas laikā sadarbojies ar varasiestādēm, atzinis savu vainu un pēdējā vārdā paudis nožēlu par izdarīto. Tomēr tiesas ieskatā viņa sadarbība nav bijusi pietiekama, lai pamatotu maigāka soda piemērošanu.
Saskaņā ar tiesas lēmumu Jana personīgais īpašums tiks konfiscēts, bet varasiestādes centīsies atgūt visus nelikumīgi iegūtos līdzekļus.
Nāvessods par ekonomiska rakstura noziegumiem Ķīnā tiek piespriests salīdzinoši reti, tomēr tas joprojām tiek piemērots īpaši apjomīgās korupcijas lietās. Iepriekš nāvessods piespriests arī bijušajam valsts finanšu aktīvu pārvaldīšanas uzņēmuma "China Huarong Asset Management" vadītājam Lai Sjaominam, kurš tika sodīts ar nāvi 2021. gadā, kā arī amatpersonai Li Dzjaņpinam, kurš sodīts ar nāvi 2024. gadā pēc notiesāšanas par korupciju un piesavināšanos īpaši lielā apmērā.
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