Tiesa liek Kadžulim atsaukt apsūdzības pret "Vienotību" un publiski atvainoties

Rīgas pilsētas tiesa apmierinājusi partijas "Vienotība" prasību pret uzņēmuma "Soaar" vadītāju Renāru Kadžuli par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma kompensācijas piedziņu, informē tiesā.
Tiesa uzdeva Kadžulim atsaukt nepatiesās apsūdzības pret "Vienotību" un publiski atvainoties.
Tiesa spriedumā atzina, ka Kadžuļa izteikumi ir uzskatāmi par ziņām, nevis viedokli, jo tie attiecas uz konkrētām darbībām un ir pakļaujami patiesības pārbaudei. Tiesa konstatēja, ka izteikumi satur tiešu norādi uz to, ka partijas "Vienotība" ģenerālsekretārs Artis Kampars 2014. gada Saeimas vēlēšanās esot izdarījis Krimināllikuma 92. pantā paredzētā noziedzīga nodarījuma mēģinājumu - vēlēšanu dokumentu viltošanu, nepareizu balsu saskaitīšanu un aizklātas balsošanas pārkāpšanu.
Tiesa secināja, ka Kadžulis nav pierādījis izplatīto ziņu patiesumu.
Tiesa uzsvēra, ka izteikuma kopējais konteksts liecina par Kadžuļa mērķi priekšvēlēšanu periodā diskreditēt partiju un tās biedrus, būtiski pazeminot partijas sabiedrisko novērtējumu. Raidījumā paužot apmelojošas ziņas par partijas iesaisti valsts demokrātisko iekārtu apdraudoša nozieguma izdarīšanā, Kadžulis ir veicis neatļautu darbību, rupji aizskarot partijas goda un cieņas jeb reputācijas aizsardzības intereses.
Tiesa arī norādīja, ka nepamatotu, diskreditējošu ziņu izplatīšana par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ne tikai apdraud politiskās partijas turpmāko darbību, bet arī kropļo demokrātisko procesu norisi valstī kopumā.
Tiesa uzlikusi Kadžulim pienākumu atsaukt apstrīdētos izteikumus par iespējamo lūgumu viltot vēlēšanu rezultātus un atvainoties partijai "Vienotība".
Partijas "Vienotība" advokāts Andris Tauriņš norādīja, ka tiesa ir skaidri atzinusi, ka Kadžuļa izteikumi satur tiešu norādi uz smaga nozieguma mēģinājumu.
"Tikpat būtiski ir tas, ka nepamatotas, diskreditējošas ziņas par noziedzīgām darbībām ne tikai grauj konkrētās partijas reputāciju, bet arī kropļo demokrātisko procesu norisi valstī kopumā," uzsvēra Tauriņš.
Tauriņš skaidroja, ka vienlaikus spriedums apstiprina, ka nevainīguma prezumpcija aizsargā arī juridiskās personas - politiskās partijas, un nevienam nav tiesību bez pierādījumiem apsūdzēt to biedrus darbībā, kas apdraud demokrātiskās iekārtas pamatus.
Kadžulis sacīja, ka spriedumu pārsūdzēs, jo tiesa neesot pienācīgi izvērtējusi viņa iesniegtos pierādījumus, kurus viņš "būtu gatavs publicēt sabiedrībai".