Noslēgusies kandidātu sarakstu iesniegšana oktobrī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām, un ar īpašu pieeju izcēlusies partija "Progresīvie".
Tās pārstāvji, sniedzot informāciju par sevi, lielākoties nav norādījuši ne tautību, ne ģimenes stāvokli. Tomēr ir izņēmumi – Viesturs Lūsis, kurš kandidē Zemgales vēlēšanu apgabalā, ierakstījis savu tautību – "latvietis".
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