Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs trešdien NATO samita Ankarā laikā Latvijas valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam pavēstīja, ka Kanāda pagarinās misiju "Operation Reassurance" līdz 2031. gadam, palielinot pastāvīgi izvietoto personāla skaitu līdz 2600 cilvēkiem.
Kanāda ar šīs misijas palīdzību atbalsta NATO draudu atturēšanas un aizsardzības pasākumus Centrāleiropā un Austrumeiropā. Kanāda "Operation Reassurance" ietvaros darbojas arī NATO daudznacionālajā brigādē Latvijā.
Kā teikts Kanādas premjera biroja paziņojumā, Kārnijs un Rinkēvičs apsprieda divpusējās partnerības stiprināšanu, tostarp, palielinot tirdzniecību, investīcijas un sadarbību aizsardzības rūpniecībā. Kārnijs uzsvēra Kanādas dalību Eiropas Savienības (ES) iniciatīvā Drošības pasākumi Eiropai (SAFE), kas paver jaunas iespējas aizsardzības iepirkumos.
Viņi arī apsprieda apsprieda Aizsardzības, drošības un noturības banku un tās potenciālu stiprināt sabiedroto aizsardzības rūpniecības ražošanu. Kārnijs atzinīgi novērtēja Latvijas atbalstu šai iniciatīvai un apsprieda iespējas veicināt plašāku līdzdalību.
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