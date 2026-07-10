Pēc 360TV Ziņu vēstītā, Rīgā pirmo reizi norisinājās Eiropas lielākais jauniešu uzņēmējdarbības festivāls “GEN-E”, kurā 60 jauniešu mācību uzņēmumu no dažādām valstīm prezentē savas biznesa idejas potenciālajiem investoriem. Dalībnieki piedāvā inovatīvus risinājumus enerģētikā, veselības aprūpē, satiksmes drošībā un citās jomās.
Starp desmitiem jauno uzņēmēju ideju bija arī Latvijas skolēnu radīts inovatīvs risinājums. Daugavpils vidusskolēni izstrādājuši kripto apkures katlu, kas kriptovalūtu ieguves laikā radīto siltumu izmanto mājokļu apsildei, vienlaikus radot iespēju gūt papildu ienākumus.
"Kopā apvienojām apkuri ar “kriptomainingu”. Lai cilvēks varētu ne tikai maksāt par apkuri, bet arī saņemt peļņu un pat beigās nemaksāt par pašu apkuri," stāsta festivāla dalībnieks Andrejs Jegorovs.
Festivālā netrūkst arī citu oriģinālu ideju. Jaunieši no Lietuvas radījuši ierīci, kas brīdina motociklistu, ja ķiveres siksniņa nav pienācīgi aizsprādzēta. Savukārt Maltas komanda izstrādā tehnoloģiju, kas ļautu uzlādēt dzirdes implantu baterijas, izmantojot cilvēka galvas kustību radīto enerģiju.
Kā norāda "Junior Achievement Latvia" vadītājs Jānis Krievāns, daudzi no prezentētajiem risinājumiem vēl ir prototipa stadijā, tāpēc to attīstībai būtiska būs investoru interese. "Inovāciju sektors ir izaicinošāks, jo uzņēmumi joprojām ir prototipa līmenī. Tur patiešām ir nepieciešamas investīcijas," viņš skaidro.
Pērn festivālā uzvarēja jaunieši no Dānijas, kuru izstrādātā vecuma pārbaudes sistēma pašapkalpošanās kasēm gada laikā sasniedza trīs miljonu eiro apgrozījumu.
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