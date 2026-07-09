Sabiedrības apspriešanai nodotā Alūksnes novada teritorijas plānojuma pirmā redakcija paredz Alūksnes pilsētas robežu grozījumus, pievienojot pilsētai jaunas teritorijas, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
Alūksnes pilsētai paredzēts pievienot Aizupīšu ciema 32 zemes vienības 11,22 hektāru (ha) platībā un Ziemeru pagasta 34 zemes vienības 164,62 ha platībā, ko lūguši paši zemes īpašnieki, kuru zeme piekļaujas pilsētas robežai. Tādējādi pilsētas kopējā platība palielināsies par 175,84 ha.
Pašvaldībā uzsver, ka pilsētas paplašināšana stiprinās Alūksnes kā novada centra attīstības kapacitāti. Pievienotās teritorijas nodrošina potenciālu gan dzīvojamās apbūves attīstībai, gan publisko funkciju un uzņēmējdarbības veidošanai, vienlaikus saglabājot iespēju risināt pilsētas telpiskos izaicinājumus ilgtermiņā.
Pievienojot pilsētai Aizupīšu ciemu, tiek sakārtota un precizēta apdzīvojuma struktūra, iekļaujot pilsētai funkcionāli un telpiski piesaistītu teritoriju vienotā plānošanas telpā, tādējādi novēršot līdzšinējās robežu radītās neskaidrības un nodrošinot pārskatāmu un uz attīstību orientētu pilsētas kontūru, izmaiņas argumentē pašvaldība.
Teritorijas plānojuma izstrādes laikā saņemti vairāki priekšlikumi Alūksnei pievienot teritoriju Ziemera pagastā līdz autoceļam Alūksne-Ziemeri- Veclaicene, kas ļautu veidot loģisku un labi uztveramu pilsētas ārējo robežu, vienlaikus nodrošinot stratēģisku rezervi pakāpeniskai pilsētas izaugsmei.
Alūksnes novada teritorijas plānojumā ciema teritorijas statusu paredzēts saglabāt 20 ciemiem, robežas grozīt 16 ciemiem.
Aizupīšu ciemu, pievienojot pilsētai, tam tiks atcelts ciema statuss.
Būtiskāk ciemu robežas grozīs Alsviķiem, Annai, Jaunzemiem. Robežu izmaiņas neveiks Brenciem, Kalncempjiem, Kolberģim, Kornetiem, Strautiņiem.
Platība palielināta Alsviķiem, Bejai, Jaunannai, Pededzei, Zeltiņiem, savukārt platība samazināta Annai, Jaunlaicenei, Jaunzemiem, Liepnai, Mālupei, Ziemeriem, Māriņkalnam, Mārkalnei, Pullanam un Sofikalnam.
Ciemu robežu grozījumi veikti, lai novērstu tehniskas neatbilstības, konstatētas neprecizitātes, pēc kadastrālās uzmērīšanas rezultātiem. Grozījumi veikti lielākoties pa zemes vienību robežām. No ciemiem izslēgtas neapbūvētas lauksaimniecības zemes vienības, bet pievienotas apdzīvotas zemes vienības, kuras organiski iekļaujas ciemu teritorijā, skaidro pašvaldība.
Būtiskākās izmaiņas funkcionālajos zonējumos saistītas ar to, ka jaunajā plānojumā noteikta savrupmāju apbūves teritorija ar indeksu DzS1 — tās ir mazdārziņu teritorijas Sīļos, Kalnadruvās un Pullanā. Šajās teritorijās vairs nebūs atļauta savrupmāju apbūve, bet tikai vasarnīcu un dārza māju apbūve. Šīs izmaiņas plānotas ar mērķi, lai attiecīgās teritorijas izmantotu apdzīvošanai vasaras sezonā un neveidotu pastāvīgas dzīvesvietas. Savrupmāju teritorijām jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir noteikta 600 kvadrātmetri līdzšinējo 1000 kvadrātmetru vietā, informē pašvaldība.
Jaunajā teritorijas plānošanas dokumentā tiek noteiktas jaunas teritorijas ar īpašiem noteikumiem.
Viena no tām ir pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides teritorija. Tā balstās uz vēsturiskā centra teritoriju, kam pievienotas jau esošajā teritorijas plānojumā savulaik iekļautās teritorijas, kas noteiktas, veicot mākslinieciski arhitektonisko izpēti. Šai teritorijai noteikti specifiski apbūves nosacījumi, piemēram, kādas ir vēlamās fasādes, žogu augstumi, atļautās un aizliegtās darbības un citi.
Tāpat jauna teritorija ar īpašiem noteikumiem noteikta pilsētā un ciemos ūdenssaimniecības aglomerāciju robežās, kuras nosacījumi paredz, ka noteiktos gadījumos, pārbūvējot esošu māju vai būvējot jaunu, perspektīvā jāpieslēdzas centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijas tīkliem, kur tie izbūvēti.
Alūksnes novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana notiks līdz 18. augustam.
Lēmumu par sagatavotā plānošanas dokumenta un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai Alūksnes novada pašvaldības dome pieņēma 30. jūnijā.
Pašvaldība aicina ikvienu interesentu iesaistīties Alūksnes novada teritorijas turpmākās attīstības plānošanā, sniedzot savu viedokli un priekšlikumus par sagatavoto teritorijas plānojuma redakciju. Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotāji, uzņēmēji un citas ieinteresētās personas aicinātas iepazīties ar plānojuma materiāliem un sniegt savus priekšlikumus un atzinumus.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 5. augustā pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 1. stāva zālē klātienē un būs iespēja pieslēgties sanāksmei arī attālināti.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu