Pagājušajā mēnesī spēkā stājās Rīgas pilsētas tiesas spriedums, ar kuru 1983. gadā dzimušais Guntis Punkstiņš atzīts par vainīgu naudas izkrāpšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem. Tā bija lieta par šī krāpnieka pēc skaita jau piecpadsmito noziegumu, tajos visu upuru lomā bija sievietes.
Šajā krimināllietā Punkstiņš bija apsūdzēts par to, ka ieguvis svešu mantu lielā apmērā, ļaunprātīgi izmantojot cietušās uzticēšanos. 2017. gada rudenī Punkstiņš kādā interneta vietnē iepazinās ar Klintu. Vīrietis jau uzreiz uzdevās par citu personu, nodēvēdams sevi par Gunti Lazdu. Ar Klintu viņš uzsāka it kā romantiskas attiecības, tā iegūstot sievietes uzticēšanos. Ļaunprātīgi izmantojot savstarpējās attiecības, krāpnieks Klintai pieprasīja naudu it kā kopīga bitkoinu [digitālās valūtas] maka atvēršanai un ieguldījumu veikšanai kriptovalūtā. Klinta savam pielūdzējam uzticējās un divarpus mēnešu laikā no sava bankas konta skaidrā naudā izņēma kopumā 17 370 eiro, ko atdeva Punkstiņam. Turklāt Klinta par 2000 eiro skaidrā naudā pārdeva savu automašīnu – arī šo summu viņa atdeva viltus mīlniekam.
Punkstiņš savu vainu atzina pilnībā. Tāpat apsūdzētais atzina cietušās Klintas pieteikto mantiskā kaitējuma kompensāciju. Tādos apstākļos Punkstiņam tika dota iespēja ar prokurori slēgt vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ko tiesa apstiprināja ar savu nolēmumu. Šī vienošanās paredzēja, ka Punkstiņš tiek sodīts ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem.
Tomēr kopumā Punkstiņam aiz restēm būs jāpavada krietni ilgāks laiks, jo