Slampes Kultūras pils vadītāja Madara Jumiķe stāsta, ka pils Tukuma novada kultūras dzīvē ieņem nozīmīgu vietu – tā ir vieta, kur gadiem ilgi tiek koptas tradīcijas, veidoti jauni kultūras notikumi un stiprināta vietējās kopienas piederības sajūta.
"Tā ir vieta, kur satiekas dažādu paaudžu cilvēki – bērni, jaunieši, ģimenes un seniori. Šeit darbojas amatiermākslas kolektīvi, notiek radošās darbnīcas, izstādes un citi pasākumi, kas bagātina Slampes un apkārtnes iedzīvotāju ikdienu."
Līdzīgi kā citviet, Slampē īpaša nozīme Kultūras pils darbā esot vietējo tradīciju saglabāšanai. Gadskārtu svinības, valsts svētku pasākumi, pagasta svētki, tradicionālie pasākumi, viesizrādes un vieskoncerti pulcējot plašu apmeklētāju loku, veicinot kultūras mantojuma pārmantošanu no paaudzes paaudzē. Vienlaikus Kultūras pils atvērta arī jaunām idejām, piedāvājot mūsdienīgus kultūras un izklaides pasākumus.
Slampē svarīgs kultūras dzīves balsts ir trīspadsmit amatierkolektīvi, kuru dalībnieki ar savu entuziasmu un darbu veido daudzveidīgu kultūras piedāvājumu. Kā atzīst Madara Jumiķe, mūsdienās kultūras iestāžu loma kļūst arvien nozīmīgāka, jo tās kalpojot ne tikai kā izklaides vietas, bet arī sabiedriskās dzīves centri. "Slampes Kultūras pils ir lielisks piemērs tam, kā kultūra spēj vienot cilvēkus, stiprināt vietējo identitāti un radīt vidi, kurā ikviens var atrast sev saistošu nodarbi. Tiesa, vienmēr ir kur tiekties – gan pasākumu daudzveidībā, gan jaunās radošās iniciatīvās, gan telpu un tehnisko iespēju pilnveidē. Svarīgi ir turpināt piesaistīt jaunāko paaudzi, stiprināt amatiermākslas kolektīvus un veidot pasākumus, kas uzrunā dažādas auditorijas. Tieši šī nepārtrauktā attīstības sajūta arī ļauj kultūras dzīvei Slampē būt dzīvai, aktuālai un cilvēkiem nozīmīgai."
Grāmata. Nākotnes plāniem
Lasīšana ir ļoti vērtīga un bagātinoša nodarbe, tomēr ikdiena lielākoties paiet darbā, pēc tam atlikušais laiks tiek veltīts ģimenei un tuvākajiem cilvēkiem, tāpēc grāmatas pagaidām paliek otrajā plānā. Uzskatu, ka lasīšana palīdz paplašināt redzesloku, attīstīt domāšanu un arī vienkārši atpūsties no ikdienas steigas. Tāpēc ceru, ka nākotnē izdosies atrast vairāk laika grāmatām un atkal atgriezties pie lasīšanas ieraduma.
Teātris. Dzīvespriecīgā noskaņā
Pēdējā redzētā izrāde notika tepat Slampes Kultūras pilī – tā bija muzikāli humoristiskā izrāde "Kāzas Latgalē". Izrādes centrā bija aktieris Imants Strads, kurš kopā ar saviem atraktīvajiem teātra kolēģiem izspēlēja Latgales kāzu neparedzamos un vienmēr jautros notikumus. Izrāde bija piepildīta ar humoru, dzīvespriecīgu noskaņu un latviskām tradīcijām, kas skatītājiem ļāva gan no sirds pasmieties, gan atpazīt sev zināmas situācijas. Kopumā šis iestudējums radīja vieglu, aizraujošu un ļoti patīkamu kultūras vakaru. Dažreiz pēc nopietnās ikdienas viegla satura izrādes ir tās, kas skatītājiem palīdz atbrīvot prātu un uz brīdi atslēgties no ikdienas rūpēm. Tajā pašā laikā neesmu tikai komēdijžanra cienītāja, mani uzrunā arī dziļāka, nopietnāka un saturiski bagātāka teātra pieredze.
Izstāde. Gleznotprieks
Līdz pat Jāņiem pie mums bija skatāma skolotāja un mākslinieka Egila Neihofera un Slampes Kultūras pils gleznošanas studijas darbu izstāde "Gleznotprieks". Izstādē bija aplūkojami darbi, ko radījuši mākslas entuziasti – amatieri, kuri rudens–pavasara sezonā darbojas gleznošanas studijā un sezonas noslēgumā izstāda savus darbus. Izstāde spilgti parādīja radošo procesu, attīstību un prieku, ko dalībnieki gūst, darbojoties ar krāsām un formām. Kopumā šādas izstādes apliecina, ka māksla nav tikai profesionāļu lauks – tā ir pieejama ikvienam, kurš vēlas izpaust sevi un attīstīt radošumu.
Kino. Emocionāla bagātība
Salīdzinoši nesen noskatījos Dzintara Dreiberga kinofilmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" – aizraujošo un vēsturiski nozīmīgo stāstu par leģendāro sieviešu basketbola komandu TTT un tās vietu Latvijas sporta vēsturē. Filma atklāja gan komandas sportiskos sasniegumus, gan cilvēkstāstus aiz tiem – treneru, spēlētāju un laikmeta kontekstu, kurā basketbolistes darbojās. Īpaši iespaidīgi bija redzēt, kā sporta panākumi savulaik kļuva par lepnuma un vienotības simbolu. Kopumā filma bija ne tikai izzinoša, bet arī emocionāli bagāta – tā lika novērtēt Latvijas sporta vēsturi un cilvēkus, kuri to veidojuši.
Koncerts. Atmiņu ceļojums
Ar lielu interesi klausījos un skatījos muzikālo un emocionāli piesātināto veltījumu izcilajam komponistam Raimondam Paulam "Pauls. Kino. Tāda nu reiz ir tā dzīve". Koncertā tika atskaņotas labi zināmas un klausītāju iemīļotas melodijas, kas saistītas ar Latvijas kino vēsturi. Tās radīja gan nostalģisku noskaņu, gan ļāva no jauna novērtēt Maestro mūzikas nozīmi un ietekmi uz Latvijas kultūru. Tas bija kvalitatīvs un sirsnīgs muzikāls piedzīvojums, kas vienlaikus sniedza gan emocionālu baudījumu, gan atmiņu ceļojumu pa kino un mūzikas pasauli.
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