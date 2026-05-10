UFC smagsvaru divīzijas čempions Toms Aspinals pavēstījis, ka tuvojas viņa atgriešanās cīņu būrī, jo atveseļošanās pēc acu traumas norit sekmīgi, vēsta ārzemju mediji. Britu cīkstonis pēdējo reizi cīnījās pērn oktobrī, kad titulcīņa pret francūzi Sirilu Gānu tika pārtraukta acu savainojuma dēļ un noslēdzās bez rezultāta.
Pēc vairākiem medicīniskiem izmeklējumiem un operācijām Aspinals atgriezies treniņu procesā, lai gan pilnvērtīga sparingošana vēl nav atļauta. "Process virzās ļoti labi. Ja viss turpināsies šādā tempā, drīzumā varēšu atkal piedalīties sparingos," viņš sacīja savā video ierakstā. Sportists uzsver, ka prioritāte joprojām ir pilnīga veselības atgūšana.
Tikmēr UFC smagsvaru divīzijā viņa prombūtnes laikā sagaidāma cīņa par pagaidu titulu, kurā tiksies Alekss Pereira un Sirils Gāns. Sagaidāms, ka Aspinals, tiklīdz būs pilnībā gatavs, stāsies pretī šīs cīņas uzvarētājam. "Man ir teikts, ka cīnīšos ar uzvarētāju. Vispirms viņiem jāaizvada savs duelis, un tad redzēsim, kad visi būs gatavi," skaidroja čempions.
Konkrēts atgriešanās datums vēl nav noteikts, jo tas būs atkarīgs gan no medicīniskās atļaujas, gan UFC kalendāra. Aspinals norāda, ka negrasās izvēlēties pretiniekus un ir gatavs stāties pretī jebkuram, kurš būs pelnījis titulcīņas iespēju.
Līdz šim karjerā Aspinals izcīnījis 15 uzvaras, no kurām lielākā daļa gūta ar priekšlaicīgu cīņas beigšanu, kas viņu padarījis par vienu no bīstamākajiem smagsvariem divīzijā.
