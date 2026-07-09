Popmūzikas ikona Madonna (67) laidusi klajā savu 15. studijas albumu "Confessions II", kas ir tiešs turpinājums viņas 2005. gada vienam no veiksmīgākajiem ierakstiem "Confessions on a Dance Floor". Jaunais albums iznāca 3. jūlijā izdevniecības "Warner Records" paspārnē.
Albumā Madonna atkal sadarbojusies ar producentu Stjuartu Praisu (Stuart Price), kurš bija viens no galvenajiem arī oriģinālā albuma veidotājiem. Jaunajā ierakstā dziedātāja atgriežas pie elektroniskās deju mūzikas, house un disko skanējuma, vienlaikus piedāvājot daudz personiskāku un emocionālāku saturu.
Daudzi kritiķi albumu jau nodēvējuši par Madonnas spēcīgāko veikumu pēdējo divdesmit gadu laikā. Dziesmās viņa pievēršas ģimenes zaudējumiem, attiecībām, personīgajiem pārdzīvojumiem un savam radošajam ceļam. Vienlaikus albums saglabā nepārtrauktas deju ballītes noskaņu, kas bija raksturīga arī 2005. gada ierakstam.
Albumā iekļautas 16 kompozīcijas, tostarp singls "Bring Your Love". Viesmākslinieku lomā atsevišķos skaņdarbos piedalās franču dziedātājs Stromae, Sabrina Kārpentere (Sabrina Carpenter), kā arī Madonnas meita Lurdesa Leona (Lourdes Leon).
"Confessions II" ir Madonnas pirmais studijas albums kopš "Madame X" (2019), un tas tapis pēc vairāku gadu darba studijā. Dziedātāja iepriekš atzinusi, ka jaunais albums dzimis laikā, kad tika apturēts viņas autobiogrāfiskās filmas projekts, un tieši mūzika kļuvusi par veidu, kā atskatīties uz savu dzīvi un karjeru.
Noklausies albumu!
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