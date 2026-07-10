Ostapenko triumfē Vimbldonas jaukto dubultspēļu turnīrā

Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marselo Arevalo ceturtdien Londonā svinēja uzvaru Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā.
Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, ar 4-6, 7-5, 6-2 pieveica austrāliešus Marku Polmansu un Stormu Hanteri.
Spēli ar servi sāka Arevalo/Ostapenko, trešajā geimā nespējot izmantot serves priekšrocības un gūt punktu - 1-2.
Tas setā bija vienīgais geims, kura izspēlē uzvarēja neservējušais duets, austrāliešiem realizējot otro no divām pēc kārtas setbumbām — 6-4.
Arī otro setu ar servi sāka Latvijas/Salvadoras pāris, un arī šajā setā nācās zaudēt trešo geimu - 1-2. Tomēr sestajā geimā ar pirmo no divām breikbumbām izdevās atspēlēties (3-3).
12. geimā Ostapenko ar Arevalo izmantoja otro no divām pēc kārtas setbumbām — 7-5.
Arī trešo setu ar servi sāka Latvijas/Salvadoras pāris, abiem duetiem uzvarot savas serves geimus līdz ceturtajam geimam, kad Ostapenko un Arevalo ar pirmo no divām breikbumbām panāca 3-1.
Servējot Hanterei, astotajā geimā uzvarētāji izmantoja pirmo no divām mačbumbām. Ostapenko ar sitienu no ērtās puses šķērsām laukumam guva punktu uzbrukumā — 6-2.
Ostapenko ar Arevalo vairāk punktu guva ar servi (10:5), ar otro servi guva 69% (20/29) punktu, bet pretinieki uzvarēja vien 45% (14/31) šādu izspēļu.
Uzvarētāji izmantoja četras no sešām breikbumbām, bet pretinieki guva punktu divreiz piecos gadījumos.
Uzvarētāji bija pārāki gandrīz visos statistikas elementos, mačā uzvarot 97 no 177 izspēlēm.
"Pretinieki spēlēja ļoti labi, un biju ļoti neapmierināta, kad pirmajā setā zaudējām manas serves geimu,"
saņemot kausu, teica Ostapenko.
"Arī otrajā setā pretinieki izvirzījās vadībā, taču Averalo ar savu pozitīvo attieksmi palīdzēja gūt uzvaru spēlē," bilda Latvijas tenisiste.
"Man kā puisim no Salvadoras šī uzvara nozīmē ļoti daudz," pēc panākuma teica Averalo. "Jau kopš paša sākumā tas bija mans sapnis — spēlēt centrālajā laukumā."