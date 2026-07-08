Pirmajās divās oficiālajās spēlēs Jāņa Gailīša vadībā Pasaules kausa kvalifikācijā Latvijas basketbola izlase savu darbu paveica un nodrošināja vietu otrajā kārtā. Nākamie rieksti būs daudz cietāki.
Bez atrunām
Atlases pirmo posmu Latvija noslēdza ar sarežģītu uzvaru viesos pār Nīderlandi (72:69) un mājās pārbrauca pāri Austrijai (112:66). Almerē ceturtajā ceturtdaļā izdevās atgūties no -8, izšķirošajos brīžos nemeklējot vieglāko ceļu uzbrukumā, nospēlējot pacietīgi, meistarīgi un noturot aizsardzību. Vitāli svarīgi bija parādīt raksturu, lai saglabātu dzīvas cerības nākamgad aizbraukt uz finālturnīru Katarā. Par grupas pastarītes Austrijas līmeni jūlijā liecināja -46 pirms dažām dienām Vīnē pret poļiem, un tieši šādu starpību sakrāja arī latvieši. Izspēlēties dabūja visi, Mārtiņš Laksa 14 minūtēs salādēja 20 punktus (3 p 6/7), Rihardam Lomažam un Artūram Žagaram pa 15, Tomam Skujam 10 rezultatīvas piespēles.
Pārbaudes spēlēs pret Igauniju un Gruziju Latvijas sniegums aizsardzībā nepārliecināja, arī pret Nīderlandi pirmajā ceturtdaļā ielaisti 26 punkti un atmiņā paliekošs Gailīša minūtes pārtraukums, meistarīgi nokauninot savas komandas spēlētājus, tostarp vienu no līderiem Artūru Strautiņu. Tas deva rezultātu, kaut prātā jāpatur, ka pretī nebija jaudīgākās komandas, turklāt ar būtiskiem iztrūkumiem sastāvā. Protams, arī Latvijai tādas pašas problēmas. Kapteinis Rihards Lomažs izteicies, ka augusta izskaņā, kad ar spēlēm pret Horvātiju viesos un Izraēlu mājās sāksim otro kvalifikācijas posmu, cer ieraudzīt visus labākos bez atrunām.
Spēlējam Gailīša basketbolu
"Izlasē šoreiz nespēlēju vairāku faktoru dēļ – ģimene, vecums, citas lietas, visu kopā izsvērām, parunāju ar treneri, ka šajā logā ir citi spēlētāji un varu paņemt brīvdienas. Martā pasaulē nāca otrā atvase, nedzīvoju Rīgā, tādēļ no ģimenes viedokļa izlase vienmēr bijusi izaicinoša," situāciju "Latvijas Avīzei" skaidroja 34 gadus vecais spēka uzbrucējs Mareks Mejeris. "Par augusta logu runāsim vēlāk. Tagad spēlēšu un dzīvošu Rīgā, līdz ar to ir liela iespēja, ka varētu pievienoties, tas vēl jāizrunā ar "VEF"."
Spēlēm sekoji līdzi?
Ne ar pilnu fokusu, bet skatījos.
Centāmies atkal spēlēt vienkāršāk, džekiem mazāk jautājumu, kas īsti notiek, atgriežamies pie pārbaudītām vērtībām un nemēģinām atklāt jaunu Latviju.
Sastāvs mainās, Rihards Lomažs parasti uzņemas, pārējie līderi tā nav izkristalizējušies, bet Artūrs Strautiņš ļoti pielicis. Ar katru maču lomas kļūst skaidrākas.
Kādu basketbolu mēs tagad spēlējam – Jāņa Gailīša, Lukas Banki?
Tas ir Gailīša basketbols. Banki parādīja spēlētājus – nevis pašu basketbolu, bet ko dabūja ārā no dažiem spēlētājiem, kurus Latvijā tik ļoti neievēroja vai neuzskatīja, ka var tādā līmenī spēlēt. Gailīša basketbols ir diezgan vienkāršs, bet prasa disciplīnu, lielu domāšanu laukumā. Jāspēj pielāgoties situācijām. Viņš sagaida no spēlētājiem domāšanu, nevis pliku trenera norādījumu izpildīšanu.
Minūtes pārtraukums pret Nīderlandi kļuvis populārs. Gailītis sadeva pa mizu, bet tā solīdi.
Tas bija vajadzīgs. Man arī "VEF" laikos reizēm šķita – nu ko var bļaut, bet tagad, skatoties atpakaļ, spēlētājiem bieži vien piezogas, lai kāds cits pacenšas, es mazliet pietaupīšos. Ja katrs tā padomā, ir grūti. Šāda sapurināšana nepieciešama, spēle visbiežāk aiziet. Treneris ar gadiem audzis, spēj izvēlēties pareizākus terminus un vārdus, plus tā ir Latvijas izlase.
Visdrīzāk, iekļūšanai finālturnīrā ar septiņām uzvarām nepietiks, kas nozīmē, ka nākamajās sešās spēlēs varēs atļauties tikai vienu neveiksmi. Vai tas ir reāli?
Protams. Redzam, kas notiek katrā sabraukumā, rangu skatīties nav nekādas jēgas, citām izlasēm arī ļoti dīvainas situācijas. Sagatavošanās katru reizi ir tāda, kāda ir, nav kā agrāk, kad kvalifikācija notika vasarās un pirms tam bija četras piecas pārbaudes spēles. Viss var notikt.
Pēc tik labas sezonas Polijā tev noteikti bija varianti turpināt karjeru ārzemēs. Kāpēc nolēmi atgriezties "VEF Rīgā"?
Tiem piedāvājumiem, kas jau bija, nepiekritu. Būtu jāgaida vēl, bet "VEF" laikus gribēja mani, un, ņemot vērā ģimenes situāciju, viss sakrita. Tāpat jau es nekur augstāk neuzlēktu, šajā pašā līmenī noteikti būtu jāspēlē, un sportiski tas nebūtu nemaz tik interesanti.
Gan jau ar tevi sazinājās arī Rīgas "Zeļļi"?
Ja "VEF" nebūtu izrādījis interesi, tad varbūt, bet es jau Latvijā esmu daļēji zināms ar "VEF" kreklu, līdz ar to būtu jocīgi skriet rozā formā.
Tavi ceļi ar "VEF Rīgas" galveno treneri Jevgēniju Kosuškinu pirmo reizi krustojās Liepājā, kad tu ienāci lielajā basketbolā, bet viņš jau bija karjeras noslēguma posmā. Kādas ir atmiņas par treneri no tiem laikiem?
Tie bija citi laiki, veterāni bija kārtīgi "mužiki" un jaunie bija jaunie, tagad tas izlīdzinājies. Viņš bija kārtīgs veterāns, zināja, kad uzkliegt, jaunos pamācīt. Pozitīvas atmiņas, parasti treniņos sanāca vienam pret otru spēlēt, ļoti daudz ko iemācīja, Žeņa tāds pateicīgs, pret ko trenēties – vairāk dzīvo uz metieniem, pozicionālu basketbolu, varēja arī ar spēku paspēlēt, bet tā nebija pirmā opcija.
Kaimiņiem vienāda bilance
Ļoti grūtā situācijā pēc Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma atrodas Lietuvas izlase, kas grupā ar Itāliju, Islandi un Lielbritāniju iekrāja bilanci 3-3 un apvienotajā J grupā šobrīd ir ceturtie aiz Serbijas (4-2), Itālijas (5-1) un Turcijas (6-0). Super intriģējošajā H grupā visām komandām pa trim panākumiem un neveiksmēm, pirmajai tabulā esot Igaunijai, tālāk Slovēnija, Zviedrija un Čehija. Liels pārsteigums ir Beļģijas palikšana bez uzvarām G grupā.
Rezultāti. Futbols
PK kvalifikācija
F grupa
1. Polija 6-0 +90
2. Latvija 3-3 +37
3. Nīderlande 2-4 +4
4. Austrija 1-5 -131
Otrā kārta
K grupa
1. Polija 6-0
2. Horvātija 5-1
3. Vācija 5-1
4. Latvija 3-3
5. Nīderlande 2-4
6. Izraēla 2-4
Finālturnīram kvalificēsies trīs pirmo vietu ieguvēji.
- 27. augusts Horvātija – Latvija
- 30. augusts Latvija – Izraēla
- 27. novembris Latvija – Vācija
- 30. novembris Izraēla – Latvija
- 25. februāris Latvija – Horvātija
- 28. februāris Vācija – Latvija
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