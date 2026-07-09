Informatīvās kampaņas "Dzirdi savu sirdi!" bezmaksas veselības profilaktisko mērījumu dienās vairākiem iedzīvotājiem atklāti paaugstināti veselības rādītāji, kuru dēļ viņiem ieteikts vērsties pie ģimenes ārsta un veikt papildu izmeklējumus, informē kampaņas rīkotāji.
Kampaņas laikā jūnijā un jūlijā Rīgā, Daugavpilī, Valmierā un Liepājā iedzīvotāji varēja bez maksas izmērīt asinsspiedienu, pulsu, glikētā hemoglobīna līmeni un acu spiedienu, kā arī saņemt speciālistu konsultācijas.
Rīkotāji norāda, ka lielākoties mērījumu dienu dalībnieku veselības rādītāji bija normas robežās, tomēr daļai cilvēku konstatētas novirzes. Rīkotāju ieskatā, mērījumu dienas apliecinājušas, ka
laba pašsajūta ne vienmēr nozīmē labu sirds veselību.
Īpaši liela atsaucība bijusi pirmajā mērījumu dienā Āgenskalna tirgū, kur trīs stundu laikā veikti aptuveni 300 veselības mērījumi. Arī vēlāk "Mēness aptiekās" četrās Latvijas pilsētās desmitiem iedzīvotāju izmantojuši iespēju pārbaudīt veselības rādītājus un pārrunāt profilakses jautājumus ar farmaceitiem.
Kampaņas laikā novērots, ka daudzi iedzīvotāji veselības stāvokli joprojām vērtē galvenokārt pēc pašsajūtas, nevis "objektīviem veselības rādītājiem". Tāpat arī gadījumos, kad konstatētas kādas novirzes no normas, vizīte pie ārsta nereti tiek atlikta, jo cilvēkam neesot sūdzību.
Speciālisti saskārušies arī ar gadījumiem, kad asinsspiedienu pazeminošie medikamenti tiek lietoti neregulāri, tikai sliktas pašsajūtas gadījumā vai patvaļīgi mainot ārsta nozīmēto terapiju. Tāpat secināts, ka
iedzīvotājiem trūkst izpratnes par paaugstināta asinsspiediena kontroli ikdienā.
Daudzi mērījumu dienu dalībnieki atzinuši, ka mājas apstākļos asinsspiedienu mēra reti vai nav pārliecināti par pareizu mērīšanas tehniku, tāpēc izmantojuši iespēju saņemt praktiskus padomus par mērījumu veikšanu un regulāru veselības uzraudzību.
Kardiologs Alberts Bērziņš uzsver, ka regulāra asinsspiediena un citu veselības rādītāju kontrole, kā arī ārsta nozīmētās terapijas ievērošana ir būtiska neatkarīgi no pašsajūtas. Pēc Bērziņa paustā, mērījumu dienas ļauj ne tikai savlaicīgi pamanīt riskus, bet arī izskaidrot cilvēkiem profilakses nozīmi un mudināt viņus savlaicīgi vērsties pie ārsta.
Kampaņu īstenoja "Mēness aptieka", "Veselības centru apvienība", "Centrālā laboratorija" un "Olpha", lai veicinātu sabiedrības izpratni par sirds un asinsvadu slimībām un to saistību ar citām veselības problēmām.
Kā liecina kampaņā veiktā pētījumu aģentūras "Norstat" Latvijas iedzīvotāju aptauja, tikai 18% iedzīvotāju apzinās, ka ar sirds un asinsvadu slimībām var būt saistīts paaugstināts asinsspiediens, infarkts, insults, cukura diabēts, nieru darbības traucējumi, redzes pasliktināšanās un mentālā veselība.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu