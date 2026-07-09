Infrastruktūras bojājuma dēļ, ko izraisījis uz sliedēm nokritis koks, ceturtdien ir kavēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā, informē pasažieru pārvadātājs AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi".
Uzņēmumā norāda, ka pasažieri aktuālo informāciju par operatīvajām izmaiņām vilcienu kustības grafikā var saņemt mobilajā lietotnē "Vivi Latvija" un uzņēmuma mājaslapā.
Savukārt VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ziņo, ka vilcienu kustība pa vienu ceļu jau ir atjaunota, bet otrs ceļš nopietnu kontakttīkla bojājumu dēļ joprojām ir slēgts.
LDz pārstāvji norāda, ka uzņēmuma darbinieki turpina remontdarbus, lai pilnībā atjaunotu vilcienu satiksmi attiecīgajā posmā, vienlaikus aicinot pasažierus sekot aktuālajai informācijai "Vivi" saziņas kanālos.
PV arī atgādina, ka vilciena kavējuma vai reisa atcelšanas gadījumā pasažieri var pieprasīt biļetes naudas atmaksu vai kompensāciju par radušajiem izdevumiem, iesniedzot pieteikumu elektroniski, klientu apkalpošanas centrā vai biļešu kasē.
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