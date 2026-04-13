Jaunzēlandes cīkstonis Karloss Ulbergs sestdien Maiami kļuva par UFC pussmagā svara čempionu, pārsteidzošā veidā pirmajā raundā nokautējot čehu Jiri Prohāzku, lai gan cīņas gaitā guva nopietnu ceļgala savainojumu.
Cīņas sākumā Ulbergs pēc neveiksmīgas kustības traumēja labo ceļgalu un vairākkārt zaudēja līdzsvaru, radot iespaidu, ka nespēs turpināt cīņu pilnvērtīgi. Prohāzka centās izmantot pretinieka savainojumu, tomēr izšķirošajā brīdī Ulbergs trāpīja precīzu kreiso āķi, nogāžot pretinieku uz ringa seguma. Tam sekoja sitieni, kas panāca tehnisko nokautu 3 minūtes un 45 sekundes pēc cīņas sākuma.
"Es savainoju ceļgalu, bet zināju, ka man pietiks ar vienu precīzu sitienu," pēc uzvaras sacīja Ulbergs. "Zināju, ka viņš nāks uz priekšu — kad trāpīju, viss bija beidzies."
Prohāzka pēc cīņas atzina, ka bija pamanījis pretinieka savainojumu un, iespējams, kļūdaini samazinājis savu agresiju. "Es izjutu žēlumu. Tā bija mācība — cīņa bija manās rokās, bet es to palaidu garām," viņš teica.
Cīņa notika par vakanto titulu. Iepriekšējais čempions Alekss Pereira tagad pārgājis uz smagsvaru kategoriju. Ulbergam tā bija desmitā uzvara pēc kārtas UFC.
UFC vadītājs Dana Vaits pēc cīņas pieļāva, ka Ulbergam varētu būt krustenisko saišu trauma, kuras atlabšana parasti prasa vairākus mēnešus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu