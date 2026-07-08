Šovs "KARSTI. Krēta" turpina uzņemt apgriezienus un pārsteigt skatītājus kļūst aizvien grūtāk, taču 6. jūlija vakars šokēja kā šova kvēlākos fanus, tā arī dalībniekus. Brīdī, kad vakara ballīte tikai iesila, villā pēkšņi ieradās Intars Busulis, kurš bija gatavs pievienoties ballītei un aizvadīt ar spilgtajiem dalībniekiem jautru vakaru.
Intars Busulis atzīst, ka regulāri seko līdzi notikumiem villā, tāpēc aicinājumam pievienoties šovam mūziķis piekritis uzreiz. Turklāt vakara ballītei bija izvēlēta latviešu tematika.
Jau dienas laikā "balstiņa" dalībniekiem ik pa laikam ieminējās, ka vakara ballītē gaidāms kārtīgs pārsteigums. Kad dalībnieki bija izpildījuši dažus uzdevumus un nedaudz iesiluši, šovā pēkšņi ieradās Intars Busulis.
Villas "saimnieki" viņu ļoti sirsnīgi sagaidīja, bet mūziķis visus pārsteidza ar to, ka, skatoties šovu, jau bija iegaumējis viņu vārdus. Vislielāko viesmīlību izrādīja Antonio Enriko, kurš nekautrējās vairākkārt piedāvāt Busulim nakšņot ar viņu un viņa sirdsāķi Ilonu vienā istabā.
Turpinājumā Intars pievienojās saviesīgām sarunām, nereti provocējot dalībniekus ar āķīgiem jautājumiem, neatsakoties no iespējas arī piedalīties rotaļās, uzdejot un, protams, uzdziedāt. Tāpat arī viņš labprāt pievienojās pārējiem ballētājiem, lai "Genovevas" pavadījumā nodotos dejai apkārt baseinam, kas noslēdzās ar filigrānu lēcienu ūdenī.
Pēc naksnīgās peldes Intars pateicās jautrajiem dalībniekiem par karsto ballīti un atstāja villu.
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