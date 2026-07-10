Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 69 izsaukumus — deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 44 uz glābšanas darbiem, bet 16 izsaukumi bija maldinājumi, informē dienestā.
Plkst. 21.38 ugunsdzēsēji devās uz Znotiņu ielu Ventspilī, kur ugunsgrēks izcēlies vienstāva dzīvojamā mājā. Notikuma vietā dega sadzīves mantas trīs kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks. Plkst. 22.11. darbs notikuma vietā noslēdzās.
Vakar plkst. 7.39 VUGD saņēma izsaukumu uz Cēsu novada Vaives pagastu, kur dega divstāvu ēka ar izbūvētu mansardu 1280 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās septiņi cilvēki. Veicot dzēšanas darbus, mediķu palīdzība bija nepieciešama arī ugunsdzēsējam. Pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzība dienesta mediķu apskates viņš darbu turpināja. Notikumā strādāja Cēsu, Smiltenes, Siguldas un Valmieras glābēji. Plkst. 14.03 ugunsdzēsēju darbs noslēdzās.
Vakar saņemti 20 izsaukumi, kas bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu bija Rīgas reģionā, kur tika saņemti 14 izsaukumi. Zemgalē saņemti trīs izsaukumi, Kurzemē divi, bet Vidzemē viens.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega vadi, transformators, atkritumi, kravas automašīna, pirts.
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