Deviņus mēnešus pēc būvniecības uzsākšanas spāru svētkus atzīmē "Hepsor" mājokļu projekta "Zaļā Jugla" pirmā ēka. Trīs A+ energoefektivitātes sešu stāvu ēkās kopumā plānots attīstīt 105 dzīvokļus, investējot 15 miljonus eiro.
Vairāk nekā 30% dzīvokļu projekta būvniecības stadijā jau ir pārdoti. Pirmais demo dzīvoklis būs pieejams rudenī, bet atslēgas pirmās ēkas iedzīvotāji saņems nākamā gada pavasarī.
Projekts atrodas tieši Juglas ezera krastā, ar labiekārtotu, slēgtu un drošu teritoriju, un tiek veidots kā privāts, dabas ieskauts neliels ciemats. Projekta atrašanās vieta padara šo projektu par retu piedāvājumu dzīvojamo projektu segmentā Rīgā — ezers un zaļā vide atrodas tieši pie mājām, nevis kā atsevišķi sasniedzama atpūtas zona, vienlaikus ir ātra un ērta piekļuve pilsētas pakalpojumiem. Gan ēku arhitektūra ar plašajiem logiem un balkoniem, gan labiekārtotais iekšpagalms veidots tā, lai pilsētā nodrošinātu dzīves sajūtu, kas raksturīga mierīgai un klusai dzīvei dabas ielokā.
"Zaļā Jugla ir projekts, kas atbilst pēdējā laika tendencēm, ko steidzīgajā ikdienā meklē mājokļu pircēji — dzīvot ar dabas piedāvāto kvalitāti, mieru, bet tomēr atrasties pilsētā un ar ātru un ērtu piekļuvi pilsētas infrastruktūrai un ērtībām," saka Gints Vanders, "Hepsor Latvija" valdes loceklis.
Pagalmā tiks ierīkoti bagātīgi apstādījumi, atpūtas un sporta aktivitāšu zonas, rotaļu laukumi bērniem. Ēku pirmajos stāvos būs atsevišķa telpa velosipēdu un bērnu ratiņu novietošanai, kā arī katrā namā iedzīvotāju ērtībām būs pieejamas 35 apsildāmas noliktavas un 11 segtas autostāvvietas. Teritorijā būs pieejamas vēl 86 autostāvvietas ar iespēju uzstādīt elektroauto uzlādes iekārtas, kā arī segtas velonovietnes.
Projekta arhitektūru veidojis arhitektu birojs "A Part", būvniecību veic "Mitt&Perlebach".
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