Tunisijas zvejas kuģa kapteinim, kurš 2023. gada februārī Lampedūzas salā Itālijā nogādāja 11 migrantus un pavadīja 21 mēnesi cietumā, ar Palermo Apelācijas tiesas lēmumu piešķirta 170 000 eiro kompensācija par nepamatotu aizturēšanu.
Moshens Lahmars attaisnots apsūdzībās par nelegālās migrācijas veicināšanu un atbalstīšanu. Prokurori apgalvoja, ka viņš palīdzējis kontrabandistiem, velkot nelielu metāla laivu ar migrantiem un pieprasīja deviņu gadu cietumsodu. Lahmara advokāts aizstāvēja pozīciju, ka kapteinis Sicīlijas šaurumā tikai atradis migrantus laivā bez dzinēja. Jūrā plosījās vētra, un viņiem draudēja noslīkšana. Daži apkalpes locekļi sākotnēji gan liecināja pret kapteini.
Lahmars bija reāls zvejnieks ar reālu zvejas kuģi un licenci, turpretim cilvēkkontrabandas darboņi parasti izmanto vecas, lētas laivas bez pienācīga aprīkojuma, un viņu maršruti nesakrīt ar zvejas vietām.
Tiesa, izvērtējot meteoroloģiskos datus, kuģa navigācijas žurnālus un atrašanās vietas koordinātas, secināja, ka kapteinis rīkojās kā profesionāls jūrnieks. Slikto laika apstākļu dēļ kursa maiņa uz Lampedūzu bija ātrākais un drošākais veids, kā glābt dzīvības. Turklāt, ja kapteinis būtu pagriezis atpakaļ Āfrikas virzienā, pastāvēja milzīgs konfliktu risks uz klāja – izmisuši migranti šādās situācijās mēdz draudēt zvejniekiem un mēģināt pārņemt kuģa vadību.
Tomēr kontrabandisti sadarbojas arī ar zvejniekiem – jūrā nodod migrantus iepriekš “sarunātiem” zvejas kuģiem, kas tos tālāk likumīgi ieved ostā kā izglābtos. Tiesas procesi pēc tam ir gari un sarežģīti, lai pierādītu, ka patiesais motīvs nebija dzīvību glābšana, bet tikai daļa no organizētās noziedzības shēmas.
Lampedūza atrodas aptuveni 113 līdz 130 kilometru attālumā no Tunisijas krasta un jau gadiem ilgi kļuvusi par galveno nelegālās migrācijas mērķi Vidusjūras maršrutā. Migrantu skaits regulāri pārsniedz salas vietējo iedzīvotāju skaitu (aptuveni 6000 cilvēku).
Pēc ANO Bēgļu aģentūras un Itālijas Sarkanā Krusta datiem gan pērn, gan aizpērn Lampedūzā izkāpa vairāk nekā 45 000 līdz 49 500 migrantu gadā. Šī sala uzņem lauvas tiesu no visas Itālijas migrācijas plūsmas – aptuveni 68% līdz 75% no visiem, kas ierodas pa jūras ceļu.
Vasarā, kad jūra ir rāma, tikai vienas nedēļas laikā var atkuģot pat 8500 cilvēku ar simtiem laivu. Galvenās izcelsmes valstis ir Ēģipte, Eritreja, Pakistāna un Sudāna, bet priekšgalā ir Bangladeša – apmēram 31% migrantu. Šīs Āzijas valsts pilsoņi salīdzinoši viegli saņem tūrisma vai darba vīzas uz Persijas līča valstīm vai Turciju, no turienes likumīgi aizlido uz Lībiju un tālāk sēžas laivā.
Bangladešā darbojas milzīgs, labi organizēts šā biznesa tīkls. Klients samaksā no 8000 līdz pat 16 000 ASV dolāru, kas sedz visu – aviobiļetes, kukuļus Lībijas amatpersonām un vietu laivā uz Itāliju.
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Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
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