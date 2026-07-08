Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis dzelteno brīdinājumu par stipru vēju un lietu.
Naktī Latviju no dienvidrietumiem sasniegs aktīvs ciklons, kas nakts laikā valsts ziemeļrietumu rajonos nesīs stipru lietu.
Dienā lietus turpināsies un kļūs stiprs jau valsts lielākajā daļā, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Iespējams, ka naktī uz 9. jūliju būs spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipro lietu.
Lietus mitēsies piektdien.
Trešdien priekšpusdienā piekrastes rajonos ziemeļu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies, brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Vēja brāzmas saglabāsies līdz 9. jūlija vakaram.
Kā apgalvoja Rīgas domē, atbildīgie dienesti esot gatavi stiprajam lietum galvaspilsētā.
Kā skaidroja pašvaldībā, stipra lietus laikā lielākās peļķes veidojas un ielas applūst vienās un tajās pašās vietās, kas dienestiem ir labi zināmas. Pašvaldība aicina iedzīvotājus, redzot, ka veidojas bīstamas situācijas un peļķes uz ielām apdraud satiksmes un gājēju drošību, ziņot pa Rīgas pašvaldības vienoto informatīvo tālruni 1201.
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