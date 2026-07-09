Līdz ceturtdienas vakaram izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju piekrastē, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm no rīta piekrastes rajonos ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniegs ātrumu 20 līdz 21 metrs sekundē.
Brīdinājums būs spēkā līdz plkst. 21.
Savukārt valsts centrālajos rajonos līdz pusdienlaikam ir spēkā brīdinājums par stipru lietu.
Aizvadītajā diennaktī saņemti 16 izsaukumi, kas bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt apdraudējumu radošus nolūzušus vai aizlūzušus kokus, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
No tiem deviņi saņemti Rīgā un Pierīgā, trīs izsaukumi saņemti Kurzemē, divi — Vidzemē, pa vienam Zemgalē un Latgalē.
Aizvadītajā naktī valstī bija spēcīgas lietusgāzes. Arī ceturtdien virs Latvijas atradīsies ciklona centrs, kas daudzviet nesīs lietu, vietām iespējamas stipras pērkona negaisa lietusgāzes.
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