Valdībai, visticamāk, neizdosies īstenot visu valdības deklarācijā paredzēto, atzina Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Viņš norādīja, ka jau pirmajā mēnesī amatā kļuvis skaidrs, ka valdības darba organizācija un lielais ikdienas jautājumu apjoms būtiski ierobežo iespējas pievērsties stratēģiskajiem uzdevumiem.
"Noteikti, ka nesanāks visu izdarīt. Tas ir absolūti skaidrs,"
sacīja premjers.
Pēc viņa teiktā, valdības deklarācija ir pārāk apjomīga, savukārt Ministru kabineta darba kārtību lielā mērā aizņem jautājumi, kuri pēc būtības nebūtu jāizskata valdības līmenī. Viņaprāt, tas ne tikai samazina laiku stratēģisku lēmumu pieņemšanai, bet arī izpludina atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.
Kopumā Kulbergs ir vairāk vai mazāk apmierināts ar ministru darbu. Tomēr viņš atzina, ka pēc pirmo ministriju prezentāciju, kas bija sagatavotas 27. maija valdības izbraukuma sēdei Latgalē, izvērtēšanas secinājis, ka valsts pārvaldē pārāk lielu uzmanību pievērš procesiem, nevis konkrētiem, izmērāmiem rezultātiem, un ministrijās vēl nepieciešamas būtiskas pārmaiņas darba kultūrā.
Premjers norādīja, ka ir sācis darbu pie valdības darba organizācijas maiņas, tomēr daļa izmaiņu būs iespējama tikai ilgtermiņā, jo tam nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos.
Kulbergs pauda cerību turpināt darbu premjera amatā arī pēc nākamajām Saeimas vēlēšanām, norādot, ka tas būs atkarīgs no valdības darba rezultātiem.
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