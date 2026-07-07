Balss māksliniece un avangarda mūzikas dziedātāja Eleonora Kampe 6. jūlijā izdevusi jaunu solo albumu "Inner Beauty Cry" — dziļi introspektīvu septiņu kompozīciju apkopojumu, kas pēta trauslo robežu starp skaistumu un nemieru.
Albums ir kā intīms ceļojums cauri ievainojamībai, atmiņām un iekšējai rezonansei, aicinot klausītāju pievērst uzmanību balss smalkākajām niansēm un emocionālam dziļumam.
Albumu "Inner Beauty Cry" izdevusi Lielbritānijas ierakstu kompānija "Cruel Nature Records", bet tā tapšanu atbalstījis Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Rīgā dzīvojošā māksliniece Eleonora Kampe kopš 2010. gada pēta cilvēka balss iespējas kā pilnvērtīgu mūzikas instrumentu. Darbojoties skaņas mākslas un eksperimentālās mūzikas laukā, viņa izkopusi savdabīgu māksliniecisko valodu, kas izpaužas gan solodarbos, gan sadarbībā ar citiem skaņas māksliniekiem un mūziķiem. Līdzās vairākiem albumiem dažādu kolektīvu sastāvā Kampes jaunākie solo ieraksti ir "Breath. Play." ("Cruel Nature Records", 2025) un "Balss un rezonanse" ("Sāpes skaņas"/"Skaņu mežs", 2025).
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