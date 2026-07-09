Par Ukraiņu oligarha Vadima Jermolajeva, viņa partneres Annas Nasibinas un abu 13 gadu vecā dēla spridzināšanu Monako aizdomās turētā 39 gadus vecā Ukrainas pilsone Anastasija Berezovska pirmdienas vakarā atrasta nošauta Kijivas pievārtē, vēsta Ukrainas mediji. 

Laikraksts "Ukrainska pravda", atsaucoties uz avotu Ukrainas tiesībsargājošajos orgānos, apgalvo, ka Berezovskas ķermenis bijis aprakts, bet tā galvā redzamas šāviena pēdas. Šis pats avots informējis, ka sieviete laikā no 2025. gada marta līdz 2026. gada 1. jūlijam uzturējusies ārpus Ukrainas. Par Berezovskas nošaušanu aizturēts Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) virsnieks un kāds bijušais likumsargāšanas orgānu darbinieks. GUR paziņoja, ka aizturētais virsnieks atzinies Berezovskas nogalināšanā un apgalvojot, ka rīkojies pēc paša iniciatīvas, neinformējot par darbībām savus priekšniekus. Ne par atentātu pret Jermolajevu, ne tā īstenotājas nogalināšanas motīviem nekādas paskaidrojošas informācijas nav, tomēr

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē