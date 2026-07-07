7. jūlijā mūziķe Sabīne Mustermane atgriežas pie klausītājiem ar jaunu singlu "kā tev iet?", kurā vēlējusies uzņemties pilnīgu radošo kontroli pār dziesmu, pati radot gan tās vārdus, gan mūziku.
Singls "kā tev iet?" pievēršas cilvēka dabai raksturīgajai atgriešanās sajūtai — domām par pagātni, vietām un emocijām, kas, šķiet, atkārtojas. "Ja paskatās dabā, viss notiek ciklos, bet tas, ka pavasaris atgriežas katru gadu, nenozīmē, ka nekas nav mainījies," stāsta Sabīne.
Lai arī dziesmas producēšanu Sabīne uzņēmusies pati, mūziķe uzsver komandas nozīmi: "Tas noteikti nebija viena cilvēka darbs." Īpašu pateicību viņa velta bundziniekam Markam Markusam Ābelītim, basģitāristam Emīlam Fricim Bogdanovičam, taustiņinstrumentālistei Beatai Esterei Mačtamai un ģitāristam Druvim Priedēnam.
Singls tapis laikā, kad Sabīne pārcēlās no Rīgas uz Ventspili, lai mācītos Ventspils Mūzikas vidusskolā. Pārmaiņu periods rosinājis pārdomas par jauniem sākumiem un pagātnes ietekmi. "No vienas puses šķita, ka dzīve sākas no jauna, bet tajā pašā laikā sapratu, ka esmu paņēmusi līdzi daudz ko no pagātnes. Lai tiktu uz priekšu, ir jāiziet vēl viens aplis," viņa saka.
Atskatoties uz paveikto, Sabīne izjūt gandarījumu, jo līdz šim nav uzņēmusies tik lielu atbildību par visu dziesmas tapšanas procesu — no skanējuma līdz videoklipam.
Tas tapis mixed media tehnikā: no uzņemtā materiāla izdrukāts katrs kadrs, kas pēc tam krāsots, papildināts un atkārtoti fotografēts. "Būtībā videoklips tika radīts divreiz," skaidro Sabīne. Šī pieeja sasaucas ar dziesmas ideju par cikliskumu un atmiņām — arī tās laika gaitā mainās, tiek pārveidotas un papildinātas.
Domājot par mūsdienu straujo dzīves tempu, mūziķe uzsver paša procesa nozīmi: "Tas bija laikietilpīgs darbs, jo katrs kadrs fiziski izgāja cauri manām rokām. Laikā, kad daudz ko iespējams radīt ar vienu mākslīgā intelekta pieskārienu, man bija svarīgi atgādināt, cik vērtīgs var būt lēns un apzināts radīšanas process."
Sabīne Mustermane ir latviešu mūziķe un dziedātāja. Plašāku atpazīstamību ieguvusi 2023. gadā, izdodot savu debijas albumu "Magnētiņi", kurā iekļautas astoņas dziesmas latviešu valodā. Paralēli radošajai darbībai Sabīne apgūst džeza vokālu Ventspils Mūzikas vidusskolā.
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