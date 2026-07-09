Lēdurgā ir izcēlies strīds par ieceri būvēt vienu no lielākajām biometāna ražotnēm Latvijā. Gandrīz 600 vietējo iedzīvotāju pieprasa apturēt projekta virzību un veikt pilnvērtīgu ietekmes uz vidi novērtējumu, jo bažījas par iespējamu negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un dzīves kvalitāti. Kā vēsta 360TV Ziņas, iedzīvotāji uzskata, ka līdz šim viņu bažas nav pietiekami uzklausītas.
Lēdurgas iedzīvotāji norāda, ka līdz ar jaunās biometāna ražotnes izbūvi varētu būtiski pieaugt smaka, smagā transporta plūsma un iespējamie riski apkārtējai videi. Tāpat viņus satrauc iespējamais dzeramā ūdens piesārņojums un vietējo autoceļu stāvokļa pasliktināšanās, tāpēc viņi pieprasa projekta apturēšanu un pilnvērtīgu ietekmes uz vidi novērtējumu.
Lēdurgas iedzīvotāju padomes priekšsēdētāja Lauma Janitena norāda, ka vietējie iedzīvotāji par projektu nav tikuši pienācīgi informēti. "Nav notikusi iedzīvotāju informēšana – mēs šo uzzinājām no medijiem. Nav notikusi publiskā apspriešana – mums šķiet, ka tādam projektam tai ir jābūt, bet līdz šim nekas tāds nav bijis. Neesam ne informēti, ne aicināti. Galvenā mūsu sāpe ir tā, ka šim projektam nav veikta pilnā ietekmes uz vidi novērtēšana," uzsver Janitena.
Neraugoties uz iedzīvotāju protestiem, projekts saņēmis ievērojamu starptautisku finansējumu. Tā īstenošanai piesaistīti gandrīz 27 miljoni eiro, tostarp Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas aizdevums.
Projekta attīstītājs SIA "HoSt Latvia" atzīst, ka līdzšinējā komunikācija ar vietējiem iedzīvotājiem nav bijusi pietiekama. Uzņēmuma valdes locekle Irīna Krasta norāda, ka uzņēmums jau strādā pie risinājumiem, lai mazinātu iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi. "Mēs jau tagad pārskatām tehnoloģiskos risinājumus un pieņemam lēmumus, kas ļaus šo projektu padarīt draudzīgāku iedzīvotājiem attiecībā uz smaku emisiju, trokšņiem un tā tālāk. Mēs veiksim ceļu infrastruktūras neatkarīgu pētījumu, lai novērtētu projekta radīto slodzi uz apkārtējiem ceļiem," skaidro Krasta.
Savukārt Siguldas novada pašvaldība uzsver, ka nepieciešams rast līdzsvaru starp uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju interesēm. Lēdurgas iedzīvotāji uzskata, ka projekta virzīšanas process rada bīstamu precedentu arī citām Latvijas pašvaldībām.
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