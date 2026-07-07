Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" pasažiere Alise Vītola sociālajos medijos dalījusies ar pieredzi, kas izraisīja plašu rezonansi. Sieviete, kura kopā ar sešus gadus veco meitu dzīvo Atēnās, reģistrējoties lidojumam uz Rīgu, atklāja, ka viņai un bērnam automātiski piešķirtas atsevišķas sēdvietas, vēsta Latvijas Televīzija.
Meitai vieta bija paredzēta lidmašīnas vidusdaļā, bet pašai Alisei — aizmugurē. Sieviete sākotnēji pieļāva, ka notikusi kļūda, tādēļ sazinājās ar "airBaltic" klientu apkalpošanas dienestu, lūdzot situāciju labot. Tomēr viņai paskaidrots, ka lidmašīna ir pilna un brīvu blakus sēdvietu vairs nav. Alise pauda neizpratni, kā sešus gadus vecs bērns varētu lidot viens starp svešiem pasažieriem. Pēc viņas teiktā, aviokompānijā norādīts, ka pienākums nodrošināt vietu kopā ar vecākiem attiecas tikai uz zīdaiņiem.
Situāciju izdevās atrisināt Atēnu lidostā, kur lidojuma apkalpojošā uzņēmuma darbinieki bez sarežģījumiem samainīja sēdvietas, ļaujot mātei un meitai sēdēt kopā.
"airBaltic" pēc notikušā izvērtēja konkrēto gadījumu un skaidroja, ka situācija radās tādēļ, ka pasažiere lidojumam reģistrējās salīdzinoši vēlu. Tajā brīdī salonā bija palikušas tikai četras brīvas vietas, un tās atradās dažādās lidmašīnas daļās.
Aviokompānijā uzsver, ka šādi gadījumi esot reti un sistēma veidota tā, lai pasažieri, kuri biļetes iegādājušies vienā rezervācijā, reģistrācijas laikā tiktu sasēdināti kopā. Ja tomēr rodas līdzīga situācija, pasažieri aicināti vērsties pie lidostas personāla vai salona apkalpes, kas iespēju robežās cenšas atrast risinājumu.
Patlaban "airBaltic" garantē vietu blakus vecākiem tikai zīdaiņiem, jo viņi visu lidojumu pavada vecāka klēpī. Pārējām ģimenēm aviokompānija iesaka reģistrēties iespējami agrāk, proti, 48 stundas pirms izlidošanas.
Tikmēr jau pēc gada Eiropas Savienībā stāsies spēkā jaunas prasības, kas paredzēs, ka bērnus līdz 14 gadu vecumam nedrīkstēs sēdināt atsevišķi no vismaz viena vecāka, kā arī par vietām blakus bērnam nevarēs prasīt papildu samaksu.
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