Latvijā 66% iedzīvotāju katru mēnesi manuāli fiksē un nodod ūdens, apkures un citu skaitītāju rādījumus, informēja mobilo sakaru operators "Tele2", atsaucoties uz veikto aptauju.
Iedzīvotāji nosūta skaitītāju rādījumus, piemēram, ar e-pasta vai SMS palīdzību.
Aptaujas dati rāda, ka no tiem respondentiem, kuri rādījumus nodod manuāli, 16% atzīst, ka bieži aizmirst to izdarīt. Vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem rādījumus bieži aizmirst nodot 31% respondentu, bet vecumā no 60 līdz 74 gadiem rādījumu nodošanu aizmirst 5% aptaujāto.
Savukārt katrs desmitais iedzīvotājs, kurš rādījumus nodod manuāli, atzīst, ka mēdz pieļaut kļūdas, ievadot skaitītāja rādījumus.
Aptaujas dati liecina, ka 12% respondentu jeb aptuveni katrs astotais iedzīvotājs, kurš rādījumus nodod manuāli, ir saņēmis negaidīti lielu rēķinu. Ar negaidīti lieliem rēķiniem biežāk saskārušies jaunieši, kuri arī visbiežāk atzīst, ka aizmirst laikus iesniegt skaitītāju rādījumus, atzīmē uzņēmumā.
"Tele2" komercdirektora pienākumu izpildītājs Raimonds Janševskis norāda, ka dati parāda, ka manuāla skaitītāju rādījumu nodošana rada nevajadzīgus riskus gan pakalpojumu sniedzējiem, gan iedzīvotājiem. Viedie skaitītāji un automātiska datu nolasīšana novērš cilvēciskas kļūdas un aizmāršību, vienlaikus palīdzot izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem rēķinos, tāpēc tas esot signāls pakalpojumu sniedzējiem un apsaimniekotājiem par to, cik būtiski ir pāriet uz viedajiem skaitītājiem un automatizētu datu nolasīšanu.
Aptauja veikta šī gada jūnijā sadarbībā ar "Norstat", aptaujājot 1007 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
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