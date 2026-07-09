Overcast 18.1 °C
C. 09.07
Asna, Asne, Zaiga
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

Starp pelēcīgumu un radošumu. Studentu svētki "Gaudeamus" kā skatuviskās dejas termometrs

Ernests Spīčs, horeogrāfs, tautas dejas pētnieks / Latvijas Mediji
2026. gada 09. jūlijs, 13:45
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 09. jūlijs, 13:45
Prieks pēc Gaudeamus deju koncerta "Uz viena ceļa" Dailes teātrī.
Prieks pēc Gaudeamus deju koncerta "Uz viena ceļa" Dailes teātrī.
Foto: Reinis Oliņš, Latvijas Universitāte

Baltijas valstu Studentu svētki "Gaudeamus" nav lieli skatuviskās dejas svētki, toties tur piedalās studenti, kas visās trīs valstīs vienmēr bijuši vislabākie dejotāji. Studentu deju ansambļi vienkopus dod iespēju salīdzināt gan noieto skatuviskās dejas žanrā, gan prognozēt nākotni. Kā šos svētkus no savas ilggadīgās pieredzes skatuleņķa vērtē Deju svētku Goda virsvadītāji.

Reklāma

Kopsavilkums

Ingrīda Saulīte Koncerta "Līdz bezgalībai" noslēgumu vērtē kā studentisku un latviešu studentu programmu kā veiksmīgāko. Patika latviešu puišu deja. Indra Filipsone ir pārsteigta par to, ka latviešu studentu dejotāju vidējais vecums ir palielinājies, bet koncertu Dailes teātrī vērtē kā veiksmīgu. Ilzes Mažānes vērtējumā latviešu studentu priekšnesumiem pietrūka spēka un spēles prieka, tie salīdzinājumā ar kaimiņiem bija pelēcīgi. Ojārs Lamass pamanīja, ka koncertā saturiski trūka saiknes ar katras tautas etnogrāfisko pamatu, jo uzsvars tika likts uz mūsdienīgām izpausmēm, kas ir kopīgas visiem. Tomēr brīnišķīga kopības sajūta tika sasniegta un latviešu studentu priekšnesums bija izsvērts, viengabalains un skatītāju uzmanību noturošs. Baiba Šteina ievēroja, ka vietas izvēle radīja pacilājošu svētku noskaņu tomēr kritizē izvēlētās dejas – repertuārs neatbilda studentisku jaunības svētku  priekšstatam un “mūžīgo studentu“ iesaistīšana nepalīdzēja radīt jaunības svētku pacilātības sajūtas.

Ingrīda Saulīte

Koncertu Brīvības laukumā skatījos televīzijā. Kopumā labs koncerts, katras valsts studenti parādīja jādomā iespējami labāko sniegumu. Tādu brīžu, kur es nesapratu koncerta veidotāju un televīzijas režisoru ieceri, nebija daudz, piemēram, labāk būtu saskatāma katra deja, ja tai laikā nebūtu rādīti muzikanti. Kritizējamas lietas varētu atrast gan televīzijas darbā, gan katras valsts deju priekšnesumos, tomēr svarīgāk norādīt uz to, kas izdevās. Kopumā Latvijas programmu uzskatu par vislabāko un ne jau tikai vecmeistaru H. Sūnas („Pie Daugavas“) un A. Spuras („Dzimtenei“) deju dēļ. Ļoti patika, ka latviešiem bija puišu deja (D. Bārbales „Maķenīti palaidos“)– nedaudz amizanta, varēja redzēt, ka dažiem vēl jātrenējas, tomēr jau pats fakts, ka dejo stalti un braši latviešu puiši ļoti sildīja sirdi. Vēl atzinīgi vērtēju koncerta uzbūvi un noslēgumu – tas patiesi bija studentisks.

A. Spuras "Dzimtenei".
A. Spuras "Dzimtenei". 
Foto: Reinis Oliņš, Latvijas Universitāte

Indra Filipsone

Neesmu bijusi saistīta ar Gaudeamus svētkiem. Tāpēc uz visu skatījos pirmo reizi. Biju uz studentu deju ansambļu koncertu "Uz viena ceļa" Dailes teātrī un tas mani patīkami pārsteidza. Varu teikt vislabākos vārdus par dejotāju sniegumu, skatuves vizuālo noformējumu, pilnīgi par visu. Koncerts pie Brīvības pieminekļa bija laikam domāts tikai pašiem dalībniekiem, skatītājiem tur nebija vietas un diez vai bija kaut kas saredzams. Kad televīzijā parādīja tuvplānā Latvijas dejotājus, tad sapratu, ka es savos gados arī varētu būt kāda studentu deju ansambļa dalībniece.

Lietuviešu deja.
Lietuviešu deja.
Foto: Reinis Oliņš, Latvijas Universitāte

Ilze Mažāne

Man būtu ļoti daudz ko teikt par šiem svētkiem un deju programmām īpaši. Pati pirmo reizi piedalījos Gaudeamus svētkos 1974. gadā Tartu un kopš tās reizes esmu dažādos statusos piedalījusies visos svētkos, kas bija līdz kovidam. Tagad redzēju, ka ļoti daudz kas ir mainījies un no tās studentiskās nebēdnības, kas bija savulaik, varbūt maz kas palicis. Tā bija mana jaunība un varbūt tāpēc tā liekas. Par koncertu Dailes teātrī varu teikt labus vārdus, īpaši man patika lietuvieši. Viņi ir uzticīgi savai skatuviskajai dejai, kurā ir daudz tautas dejas leksikas, bet, kas balstās klasiskā baleta skolā, ko savulaik ieviesa ukraiņi un attīstīja Igors Moisejevs Maskavā. Lietuviešiem ir profesionāls deju ansamblis "Lietuva" un redzams, ka tas uzliek augstu latiņu, uz kuru tiecas amatieri. Igauņi arī bija uzticīgi savam stilam, eksperimentēja un dažreiz bija grūti atpazīstami. Tomēr viņi no visiem bija visstudentiskākie un nebēdnīgākie. Par latviešu programmu grūti jānopūšas. Ja kaimiņu dejotājus publika uztvēra ar lielu sajūsmu, tad kā beidzamajai sākoties mūsu programmai, publika pamazām atdzisa. Varbūt pie vainas pirmās dejas izvēle. Dižmanīgais Žagatas "Ačkups" iederētos pavisam citā reizē, bet studentu svētku koncertā tas publikas uzmanību nogurdināja. Pēc lietuviešu dejas spēka un igauņu spēles prieka, mēs bijām par daudz pelēcīgi nopietni.

Ojārs Lamass

"Gaudeamus" koncerta divi momenti, kas raisīja pozitīvas emocijas.

Pirmais – beidzot tika realizēts viens kopējs priekšnesums, nebija atsevišķi deja, dziesma un mūzika. Tas, ka visu trīs valstu studenti dejoja, spēlēja un dziedāja visi kopā radīja brīnišķīgu kopības sajūtu. Tādu kopību derētu ieviest arī Dziesmu un Deju svētkos.

Otrais – koncerts pie Brīvības pieminekļa notika organiski bez liekām pārveidēm. Domāju, liela radošās komandas - režisora Jura Joneļa, māksliniecisko vadītāju Dagmāras Bārbales un Edgara Vītola veiksme. Sevišķi labi viss bija uztverams televīzijā. Skatītājiem uz vietas gan varēja būt problēmas. Pat tiku dzirdējis pārmetumus par neveiksmīgu vietas izvēli, jo uz vietas grūti bijis redzēt. Dalībniekiem jau nu šeit bija tiešām izcila vieta kopības un vienotības izbaudīšanai, nemaz nerunājot par Brīvības laukuma simbolisko nozīmi.

Saturiski jūtams, ka galvenais akcents bija likts uz mūsdienīgumu un tas nonivelēja atšķirīgo starp republikām. Gandrīz nebija saiknes ar katras tautas etnogrāfisko pamatu. Igauņi to mēģināja rādīt ar puišu deju “Uz pirti”, bet pirts stopiņu izmantošana vien bija par maz, jo pati dejas horeogrāfija bija veidota mūsdienu skatuviskās dejas manierē. Vēl kaut ko tautisku varēja sajust  lietuviešu “Svētku polkā” sevišķi otrajā daļā ar cepurēm. Kādreiz šī deja ar cepurēm tika redzēta īsti etnogrāfiskā izpildījumā un noteikti šeit tas iederētos bez liekas mūsdieniskošanas.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Latvijas studentu priekšnesums bija izsvērts, viengabalains, skatītāju uzmanību noturošs. Izskatās, ka Dagmāra Bārbale veidojas par labu deju  lieluzvedumu  veidotāju. Labi pārredz un izjūt laukumu un kopējo mērogu. Tomēr  mūsu programmā pietrūka īsti tautiska numura. Nevajadzēja divus numurus ar Ances Krauzes piedalīšanos un divas variācijas par “Pūt vējiņi” tēmu.

Igauņu pirts deja.
Igauņu pirts deja.
Foto: Evija Trifanova, Latvijas Universitāte

Baiba Šteina

Divdesmit pirmais jūnijs atnāca ar pārejošu lietu un tas nenoliedzami ietekmēja grandiozi iecerēto koncertu pie Brīvības pieminekļa. Labi, ka XX Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku “Gaudeamus” noslēguma koncertu “Līdz bezgalībai” skatījos tiešraidē TV ekrānos un mani , pretēji daudzu iebildumiem, pārliecināja un pat fascinēja vietas izvēle un iekārtojums– vairākās vertikālās rindās izvietotās skatuves.Arī koru un orķestru izvietojums, ietverot pieminekli, radīja pacilājošu svētku noskaņu. Man, kā vairāku “Gaudeamuss” svētku dalībniecei šī jaunības svētku pacilātība zināma un tuva. Vai tā bija šajos svētkos?

Droši vien, pašiem dalībniekiem– noteikti patika svētki. Vai skatītājiem patika? Tad nu jārunā par koncerta repertuāru. Nepieskaršos mūzikas un koru devumam, mana rūpe– deja!  Neesmu kompetenta  spriest par lietuviešu un igauņu izvēli , visnotaļ priecēja viņu kuplais dejotāju pulks. Vai latviešu deju programma (mākslinieciskie vadītāji  Jānis Purviņš, Dagmāra Bārbale, Gunta Skuja)  radīja to  tikai  studentiem piemītošo jauneklīgo, mazliet trakulīgo noskaņu? Sākumdeja “Sasala jūriņa” un noslēgums “Uz Kurzemi” likās kā otrādi apgriezts Liepājas jauniešu deju svētku atkārtojums!? Ne velti pēcāk sarunās gan ar deju speciālistiem, piem., Daina Štāle, gan vienkāršiem skatītājiem izskanēja spriedumi, kā – “tas taču Liepājas “copy paste”“ un „izskatās kā mazie Deju svētki!”…

Tad nāk atmiņā Ulda Šteina “Inženieru valsis”, Harija Sūnas “Gailītis” , Ulda Žagatas “Tāles sauc” un citas. Varbūt pārāk daudz pieredzēts un zināms, bet es nebūt neaicinu pie tām dejām  atgriezties. „Gaudeamus“ kā studentiski jaunības svētki  prasa  jaunu, jauneklīgu repertuāru un te nu nepalīdz pat neizprotami daudzo, jāatzīst gan vēl itin sprauno “mūžīgo studentu“ (VPDK) iesaistīšanās studentu svētkos. Vai pie vainas  autoru nogurums, pārslodze koncertu organizēšanā, ideju trūkums, visuresamība? Atbilde nav vienkārša, tā jāmeklē un jāatrod pašiem.

Latviešu dejotāji.
Latviešu dejotāji.
Foto: Kaspars Teilans, Latvijas Universitāte

Pielikšu savu artavu, jo pats no 1974. gada esmu piedalījies gan Gaudeamus skatuviskās dejas programmās kā dejotājs, kā horeogrāfs un virsvadītāja asistents, gan no 1984. gada arī folkloras programmās kā vadītājs un virsvadītājs.

Noslēguma secinājumi

Kā redzam, katram Goda virsvadītājam ir ko teikt un tas ir labi, ja vecākās paaudzes deju skolotāji un horeogrāfi skatās koncertus dzīvē un ierakstos. Nav visiem vienādi apcirpts viedoklis, bet katram savs ļoti izsvērts vērtējums. Šoreiz lūdzu visus atturēties no skarbākas kritikas, nereti ar labu vārdu var ietekmēt un virzīt dejas lietas labā gultnē.

Visās Baltijas valstī skatuviskajā dejā kopīgais – lieli deju svētki un padomju laika pašdarbības sistēmas mantojums. No padomju mantojuma spiediena visveiksmīgāk tikuši vaļā igauņi, viņi dejo visbrīvāk, atraisītāk un arī horeogrāfiskā valoda nav tik stīva kā citiem.

Igauņi un lietuvieši iet diezgan atšķirīgos skatuviskās dejas attīstības virzienos. Lietuvieši dejotāju sagatavošanā izmanto tikai klasiskā baleta metodiku un arī horeogrāfijās ir izteikta folkbaleta stilistika. Dialogs ar tautas deju ir tipisks padomju laikam – etnogrāfija un folklora ir tikai izejmateriāls. Tomēr lietuviešu dejotāji pārsteidza ar puišu teicamo dejotprasmi, te jādomā mūsu horeogrāfiem, jo lai cik populāra būtu „Es izjāju prūšu zemi“, īpašas dejotprasmes tā neprasa. Igauņi balstās mūsdienu un laikmetīgās dejas atziņās, tāpēc dialogs ar tautas deju ir tāds, ka nereti jaunā horeogrāfijā ir iecelti citāti un arī kustību valoda ir tuvāka tautas dejā pieņemtajai.

Latviešu dejotāji iespējams ir tādās kā krustcelēs, kur no vienas puses ir gadu desmitiem ierastais un jau pamatīgi apnikušais vienmuļo horeogrāfiju „uzbrukums“, bet no otras pārdroši eksperimenti, kas laužas ārā no ierastajiem skatuviskās dejas „rāmjiem“, bet kurus bija grūti saskatīt šī gada „Gaudeamus“ deju programmā.

Lai studentisks radošs dejotprieks neaprimst!

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Pasākumi
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma